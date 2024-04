Elina Valtonen Ylelle: Ukrainan apupaketti merkitsee paljon maailmanrauhalle

Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan Lähi-idän jännittynyt tilanne kytkeytyy tiiviisti Ukrainan sotaan. Valtonen kertoi asiasta aiheesta Ylen Ykkösaamussa.

Lähi-idässä Israel ja Iran ovat viime päivinä iskeneet toisiaan vastaan. Valtonen pitää iskuja huolestuttavina ja toivoo, että osapuolet käyttäisivät malttia.

Valtosen mukaan sekä Israel että Iran ovat kuitenkin pyrkineet rauhoittamaan tilannetta, ja iskut ovat olleet rajallisia. Israel on muun muassa ilmoittanut iskuista etukäteen Yhdysvalloille, joka osoittaa, että tilannetta pyritään pitämään hallinnassa.

Lähi-idän kriisi on Valtosen mukaan tiiviisti sidoksissa muuhun maailmanpolitiikkaan, jossa rajalinjat piirtyvät yhä selkeämmiksi. Hyvänä esimerkkinä tästä Valtonen mainitsee sen, ettei Israel ollut yksin torjumassa Iranin ohjusiskuja, vaan merkittävä osa ohjuksista torjuttiin jo naapurimaa Jordanian ilmatilassa.

– Maltilliset arabimaat ovat olleet tässä erittäin rakentavia, ja jopa osallistuneet puolustamaan Israelia tai vähintäänkin olemaan siinä välillisesti mukana, Valtonen toteaa.

Samalla Iranin oma valtapiiri, kuten Libanonissa toimiva Hizbollah, Jemenin houthit ja Gazan Hamas ovat piirtyneet yhä selkeämmäksi akseliksi. Iran on toimittanut aseistusta myös Venäjälle, jota on sittemmin käytetty Ukrainassa. Valtosen mukaan tätä ei voi hyväksyä.

EU suunnitteleekin nyt pakotteiden laajentamista, ja myös Iranin vallankumouskaartin julistamista terroristijärjestöksi EU:n tasolla on pohdittu. Suomen kanta on, että sotamateriaalin toimittaminen niin kapinallisjoukoille kuin Venäjälle on tuomittavaa.

– Kehotamme myös, että Iran lopettaisi oman ydinaseohjelmansa […] ja pyrkisi maltillistamaan politiikkaansa niin, että kansa, erityisesti naiset, saisivat jalansijaa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, Valtonen linjaa.

Ulkoministeri sivuaa myös Ukrainan tilannetta. Kuukausia kestäneiden viivytysten jälkeen näyttää siltä, että 60 miljardin dollarin arvoinen Ukrainan apupaketti olisi menossa läpi republikaanien hallitsemasta edustajainhuoneesta. Tätä Valtonen pitää erinomaisena asiana, sillä Ukrainan tilanne on haastava.

– Se merkitsee erittäin paljon Ukrainalle mutta erityisesti maailmanrauhalle, Valtonen kertoo.

Euroopassa tilanteen vakavuus ymmärretään, jonka vuoksi maanosassa panostetaan nyt oman puolustuksen ja pelotteen rakentamiseen. Se tarkoittaa ulkoministerin mukaan suurempia puolustusbudjetteja, mutta myös entistä vahvempaa yhteistä koordinaatiota ja yhteistoimintakykyä.

Ukrainassa Valtonen ei näe mahdollisuuksia rauhaan niin kauan, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin tavoittelee Ukrainassa maksimalististisia tavoitteita.

– Kun katsotaan, mitä Venäjän valtaamilla alueilla tapahtuu: Siellä käytetään väkivaltaa, lapsia viedään Venäjälle aivan käsittämättömissä määrin, ihmisiä alistetaan, jopa kidutetaan, Valtonen listaa.

– Aika kaukana se on rauhasta, Valtonen sanoo.

Valtonen on kuitenkin toiveikas. Hän kertoo, että Euroopassa tapahtunut rytminmuutos asennoitumisessa Ukraina-tukeen.

Ulkoministerin mukaan EU:ssa on ymmärretty, että riippumatta siitä, mitä Yhdysvallat tekee, on Euroopan tehtävä enemmän. Esimerkiksi hän nostaa Tsekin ammusaloitteen, joka on edennyt hyvin: Lähiaikoina saadaan ensimmäiset ammustoimitukset Ukrainaan, ja myös rahoituskysymyksissä on edetty.

Asennemuutosta on Valtosen mukaan nähtävissä myös välineellistettyyn maahantuloon liittyvissä kysymyksissä. Valtonen toteaa Euroopan nyt ymmärtävän, että kyse on vihamielisen valtion tahallisesta vaikuttamisyrityksestä.

– Vastenmielisellä ja kyynisellä tavalla käytetään kolmansien maiden kansalaisia, Valtonen kommentoi.

Valtonen kertoo, että sekä Venäjällä että Valko-Venäjällä on kyky mobilisoida suuriakin määriä ihmisiä nopealla aikataululla. Uhka on olemassa, ja se vaikuttaa pysyvältä.

– Sen vuoksi me tarvitsemme tilanteeseen jämäkät ratkaisut, Valtonen linjaa.

Suomelle on tullut Euroopasta ja liittolaisilta viesti, että hakekaa tähän ratkaisu. Tilanteesta tekee haastavan se, että kansainväliset sopimukset ja EU-lainsäädäntö on tehty erilaiseen tilanteeseen. Sopimuksia laadittaessa ei ole varauduttu siihen, että vihamielinen valtio käyttäisi ihmisiä instrumentteina.

Valtonen on kuitenkin optimistinen ja muistuttaa, että Suomi ei ole asiassa yksin.

– Me pystymme yhdessä ratkaisemaan tämän ongelman. […] Erityisesti niin, että me vaikutetaan oikeuskäytäntöön ja erityisesti sopimusten tulkintaan yhdessä, Valtonen linjaa.

– Jos olemme yhtenäisiä Euroopan unionina ja Schengen-alueena, niin silloin pystymme tämän asian ratkaisemaan, Valtonen tiivistää.