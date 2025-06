Elina Valtonen Ylelle: Rauhanratkaisu vaatii Iranin sitouttamista

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kommentoi Yhdysvaltain iskuja Iraniin. Hän kuvailee tilannetta erittäin tulenaraksi, kertoo Yle.

Valtonen viittaa Suomen linjaan, ja kertoo hänkin pitävänsä tärkeänä, ettei Iran saa kehitettyä ydinasetta, mutta korostaa neuvotteluteiden tärkeyttä.

– Suomen ja kansainvälisen turvallisuuden kannalta on erittäin tärkeää, ettei Iran saa kehitettyä ydinasetta. Mutta samalla tähän lopputulokseen on päästävä neuvotteluteitse. Tämä on ollut Suomen pitkä linja, Valtonen sanoo Ylelle.

Valtonen toivoo osapuolilta malttia, jotta kostoiskujen kierrettä ei syntyisi.

– Näemme niin, että Lähi-itään on mahdoton kuvitella pitkäaikaista rauhanratkaisua ilman että siinä Iran on tavalla tai toisella neuvotteluteitse ja poliittisesti sitoutettu.

Valtonen pitää riskejä tilanteen eskaloitumiseen suurina, mutta ei lähde spekuloimaan sillä, millaisia kostoiskuja Iranilla voi olla mielessään.

– Päinvastoin kehotamme osapuolia siihen, että minkäänlaisia kostoiskuja ei enää toteuteta ja palataan neuvottelupöytään.