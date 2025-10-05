Elina Valtonen Ylelle: Hamas pitää saada pois Palestiinasta

Hamas pitää riisua aseista ja saada pois Palestiinasta sekä sen hallinnosta, linjaa ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) Ylelle.

Valtonen sanoo tällä hetkellä toiveissa olevan se, että tulitauko saataisiin aikaiseksi saman tien. Samalla voisi avautua mahdollisuus Hamasin kaappaamien panttivankien vapauttamiselle, mikä olisi ulkoministeristä mahdollisuus aloittaa rauhanomaisen hallinnon ja yhteiskunnan rakentaminen.

– Jos nämä yhteen syssyyn nyt toteutuisivat neuvotteluiden myötä, niin sitten toivottavasti saataisiin viimein myös riittävästi humanitaarista apua Gazaan ja tilanne rauhoitettua, Valtonen toteaa Ylelle.

Valtosen mielestä Hamas pitää kuitenkin saada pois Palestiinasta sekä sen hallinnosta. Terrorijärjestö pitää myös riisua aseista, tarvittaessa vaikka väkisin.

– Emme voi hyväksyä minkäänlaista terroristiryhmittymää minkään maa-alueen tai varsinkaan tulevaisuudessa valtion ruorissa, Valtonen linjaa.

Yhdysvaltain Donald Trumpin kuluneella viikolla esittelemää 20-kohtaista rauhansuunnittelmaa pitää tervetulleena. Hän toivoo, että suunnitelma mahdollistaisi pysyvämmän rauhan rakentamisen.

Toistaiseksi Suomi ei Valtosen mukaan ole välittömästi tunnustamassa Palestiinan itsenäisyyttä.

Ulkoministeri kertaa Suomen asettaneen monen muun valtion tavoin tunnustamiselle tietyt ehdot. Näihin lukeutuvat väkivallattomuuteen sekä turvallisuuteen Israelia, naapurimaita ja omaa kansaa kohtaan sitoutuneen siviilihallinnon saaminen palestiinalaishallinnon johtoon.

Suomi kuitenkin tukee kahden valtion mallia, mikä tarkoittaa, että aikanaan Palestiina tullaan tunnustamaan.

– Se on kiinni myös siitä, että saadaan aikaiseksi hallintorakenne, johon sitoutuvat erityisesti lähellä olevat arabimaat. Näin taataan paitsi Israelin turvallisuus myös Palestiinan turvallisuus, Valtonen päättää.