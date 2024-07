Elina Valtonen Venezuelan vaaleista: Vaadimme avoimuutta

Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan Venezuelan kansan tahtoa pitää kunnioittaa.

Venezuelassa käytiin viikonloppuna presidentinvaalit, joita on kuvailtu vilpillisiksi. Vaalien voittajaksi julistautui maata vuodesta 2013 lähtien johtanut Nicolás Maduro.

– Vaadimme Venezuelan viranomaisilta maksimaalista avoimuutta, Valtonen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Hän on jakanut Euroopan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Josep Borrellin lausunnon presidentinvaaleista.

– Vaalien tuloksia ei ole varmistettu, eikä niitä voida pitää Venezuelan kansan tahtoa edustavina ennen kuin kaikki äänestyspaikkojen viralliset tiedot on julkaistu ja tarkistettu, Borrel sanoo.

– Kotimaisten ja kansainvälisten tarkkailijoiden uskottavat raportit osoittavat, että vaaleissa oli lukuisia puutteita ja sääntöjen vastaisuuksia.

LUE MYÖS:

Venezuelan valtionmedian mukaan ehdokkaat saivat 109 prosenttia äänistä

The Venezuelan people voted peacefully and in large numbers in the presidential elections. We call on the Venezuelan authorities for maximum transparency. The will of the people of Venezuela must be respected.https://t.co/gDY9GkPZMC

— Elina Valtonen (@elinavaltonen) July 30, 2024