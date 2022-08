Elina Valtonen: Venäjän vetäydyttävä välittömästi

Kokoomuksen varapuheenjohtajan Elina Valtosen mukaan Venäjän on välittömästi vetäydyttävä Zaporizzjan ydinvoimalan alueelta.

– Venäjä on ilmeisesti valmistelemassa ”onnettomuutta” Zaporizzjan ydinvoimalaan. Tahallinen ydinkatastrofi siirtäisi sodan toiselle tasolle.

– Venäjän on välittömästi vetäydyttävä. Heinäkuussa Euroopan maiden uusi aseapu Ukrainaan hiipunut lähelle nollaa. Suunta on käännettävä heti, Valtonen kirjoittaa Twitterissä.

Venäjä on ilmeisesti valmistelemassa ”onnettomuutta” Zaporizzjan ydinvoimalaan. Tahallinen ydinkatastrofi siirtäisi sodan toiselle tasolle. Venäjän on välittömästi vetäydyttävä. Heinäkuussa Euroopan maiden uusi aseapu Ukrainaan hiipunut lähelle nollaa. Suunta on käännettävä heti!

— Elina Valtonen (@elinavaltonen) August 19, 2022