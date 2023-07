Elina Valtonen: Venäjä tavoittelee lievempiä pakotteita nälänhädän avulla

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kirjoittaa sosiaalisen median kanava X:ssä (entinen Twitter) tämän viikon jälleen osoittaneen, että Venäjä käyttää systemaattisesti ruokaa aseenaan ja on sitä kautta valmis satuttamaan miljoonia ihmisiä joka puolella maailmaa.

Irtaannuttuaan viime viikolla Mustanmeren viljasopimuksesta Venäjän joukot ovat iskeneet tällä viikolla rajusti Odessan sataman infrastruktuuriin ohjuksin.

– Tuhoamalla Ukrainan viljavarastoja, kieltämällä merikuljetukset ja tietoisesti nostamalla hintoja Venäjä häiritsee maailmankauppaa ja aiheuttaa epätoivoa, Valtonen toteaa.

Hän huomauttaa, että samanaikaisesti Moskova tuo oman tavaransa markkinoille ja myy sitä voitolla. Kreml myös tavoittelee pakotteiden lieventämistä nälänhädän avulla, ulkoministeri kirjoittaa.

– He kuvittelevat, että annamme periksi. Emme anna, Valtonen toteaa.

– Venäjän julma bluffi on paljastaettava ja sitä varten tarvitsemme maailmanlaajuista vastausta, hän jatkaa lisäten julkaisunsa perään saatesanat ruoka ei ole ase.

This week has again shown that Russia is systematically weaponising food and hurting millions of people around the world.

By destroying 🇺🇦 grain storages, denying sea transport and deliberately fueling prices Russia is disrupting global trade and causing despair. At the same…

— Elina Valtonen (@elinavaltonen) July 28, 2023