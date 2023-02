Elina Valtonen: Velkasosialismia on jo kokeiltu riittävän kauan

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen painottaa, että kestävä hyvinvointi rakennetaan työstä ja yrittäjyydestä kumpuavan kasvavan talouden varaan.

– Nyt on aika pelastaa suomalainen hyvinvointiyhteiskunta, Valtonen sanoi keskiviikkona pitämässään kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa.

Hänen mukaansa takana on 15 vuoden talouden korpivaellus.

– 1990-luvun puolivälistä alkanut teknologiabuumi toi mukanaan ylijäämäiset valtion budjetit ja rivakan palkannousun. Nousukausi peitti alleen paineen uudistuksiin. Suomessa on edelleen yhdet maailman jäykimmistä työmarkkinoista, huonosti työhön kannustava verotus sekä lannistava tulonsiirtojärjestelmä, Valtonen toteaa.

Hän muistuttaa, että Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aikana (2015-2019) saatiin talous kasvuun, köyhyys laskuun, työllisyys nousuun, aivovuoto vähenemään ja julkinen talous lähes tasapainoon.

– Demarihallituksella olisi ollut kaikki mahdollisuudet jatkaa vastuullisella tiellä. Mutta ei. Meille suomalaisille perinteinen taloudenpito jätettiin (Antti) Rinteen ja (Sanna) Marinin juhlissa narikkaan. Menoja on lisätty miljarditolkulla ja kehykset on rikottu toistuvasti.

Valtosen mukaan nykyiselle hallitukselle vaikuttaa olevan edelleen täysin epäselvää, mitä asioiden tärkeysjärjestykseen laittaminen tarkoittaa.

– Kyse ei ole siitä, että kun havaitaan tärkeä meno, se lisätään muiden menojen päälle. Kyse on siitä, että kun tulee välttämättömiä uusia menoja, tingitään jostain muualta.

Esimerkkinä hän mainitsee edelliselle vaalikaudelle ajoittuneen pakolaiskriisin ja sen myötä syntyneet yllättävät menot.

– Viime vaalikaudella pakolaiskriisin aiheuttamiin menoihin etsittiin rahat budjetin sisältä. Sitä se priorisointi on. Tuskin tämä on Suomen viimeinen hallitus, joka kohtaa odottamattomia kriisejä.

Hallituspuolueet ovat perustelleet kasvavaa velanottoa tälle vaalikaudelle osuneilla kriiseillä, kuten koronaviruspandemialla ja Venäjän aloittamalla hyökkäyssodalla Ukrainassa. Valtonen huomauttaa, että hallitusohjelmassa valittiin velkaantumisen tie jo vaalikauden alussa.

– Vaalikauden loppuun oltiin rakentamassa viiden miljardin alijäämää jo ennen kuin koronasta ja sodasta oli tietoakaan.

Valtosen mukaan olemme kokeilleet riittävän kauan ”uusvasemmistolaista velkasosialismia”.

– 40 miljardia velkaa ja pysyvä 10 miljardin alijäämä. Näin ei voida jatkaa!

– Me teemme kokoomuksessa eron suuren ja toimivan valtion välillä. Valtion tulee antaa ihmisille enemmän mahdollisuuksia tehdä valintoja, eikä tehdä valintoja ihmisten puolesta. Lasten on päästävä laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, äideillä ja isillä on oltava töitä ja työnsä jo tehneet ansaitsevat turvalliset eläkepäivät ilman huolta hoivasta, Valtonen jatkaa.

Hän painottaa, että kokoomus on sitoutunut konkreettisiin keinoihin kasvun ja työllisyyden vauhdittamiseksi.

– Suomalaiset ansaitsevat hallituksen, joka tuo ihmisille toivoa eikä perusta unelmiaan tulevaisuudelta lainattuihin euroihin.