Elina Valtonen tuomitsee lakimiesten rangaistukset Venäjällä – ”surkeaa”

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) tuomitsee oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin lakimiesten saamat tuomiot Venäjällä.

Siperiassa rangaistussiirtolassa helmikuussa 2024 menehtynyttä Navalnyia edustaneet ja hänen kirjeitään vankilasta välittäneet Vadim Kobzev, Aleksei Liptser ja Igor Sergunin saivat 3,5-5,5 vuoden vankeustuomiot ”extremismistä”. Osin näiden kirjeiden perusteella julkaistiin postuumisti Navalnyin omaelämäkerta Patriootit.

– Asianajajien Vadim Kobzevin, Aleksei Liptserin ja Igor Serguninin epäoikeudenmukaiset tuomiot ovat jälleen yksi surkea merkki sorrosta ja Venäjän huolestuttavasta ihmisoikeustilanteesta, Valtonen toteaa X-päivityksessään.

– Vaadimme edelleen kaikkien Venäjän poliittisten vankien vapauttamista, Valtonen jatkaa.

The unjust sentencing of lawyers Vadim Kobzev, Alexei Liptser and Igor Sergunin is yet another deplorable sign of repression and the grave human rights situation in Russia.

We continue to call for the release of all political prisoners in Russia.

— Elina Valtonen (@elinavaltonen) January 17, 2025