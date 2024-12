Elina Valtonen tsunamin vuosipäivänä: Hiljennymme muistamaan uhreja

Tänään tapaninpäivänä tulee kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun merenalainen maanjäristys aiheutti tsunamin, jonka seurauksena yli 230 000 ihmistä yli kymmenessä Etelä- ja Kaakkois-Aasian maassa menetti henkensä. Lisäksi miljoonat ihmiset joutuivat pakenemaan kotiseudultaan.

Tsunamia pidetään suurimpana suomalaisten kohtaamana katastrofina sitten sotien jälkeen. Tsunamin yhteydessä kuoli 179 suomalaista, ja edelleen kateissa on Keskusrikospoliisin mukaan viisi suomalaista uhria, neljä lasta ja yksi aikuinen.

Ulkoministeri Elina Valtonen on kirjoittanut muistopäivän kunniaksi päivityksen X- viestipalveluun.

–Luonnonkatastrofista on tänään kulunut 20 vuotta. Hiljennymme muistamaan tsunamin uhreja ja heidän perheitään, hän kirjoittaa julkaisussaan.

Jo aiemmin tänä vuonna esimerkiksi YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on kommentoinut vuoden 2004 katastrofia. Hän korostaa tietoisuuden lisäämistä, ennaltaehkäisevää valmistautumista ja kansainvälisen yhteistyön edistämistä.

–Olemme sitoutuneet suojelemaan 700 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaan, jotka ovat ja elävät riskialueella, hän sanoo julkaisussaan.

Tiedonsiirto on nykyään helpompaa ja erinäiset varoitusjärjestelmät, jota aiemmin ei ollut, auttavat nyt varautumisessa.

This year marks the 20th anniversary of the Indian Ocean Tsunami, where more than 230,000 people lost their lives.

This #TsunamiDay, we honour all tsunami victims & recommit to protecting the 700 million people worldwide who are at risk from tsunamis.https://t.co/sVXnqpNVUr pic.twitter.com/O2OoTYebNn

