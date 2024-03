Elina Valtonen rajalaista: Suomi saanut tukea ja ymmärrystä

Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström on vierailulla Suomessa. Hän piti lehdistötilaisuuden ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) kanssa.

Ulkoministereiltä kysyttiin Suomen hallituksen valmistelemasta rajalaista, jonka tavoitteena on torjua välineellistettyä maahantuloa. Lain on katsottu olevan ristiriidassa kansainvälisten velvoitteiden kanssa, mikä todetaan myös suoraan lakiluonnoksessa.

Ruotsin ulkoministeri Billström ei ottanut suoraan kantaa lakiluonnokseen, mutta hän sanoi Ruotsin ymmärtävän ja tukevan Suomen aiempaa päätöstä sulkea itäraja.

– Näemme sen tosiasian, että Venäjä käyttää kolmansien maiden kansalaisia välineellistettyyn maahantuloon. Venäjän toiminta on johtanut rajan sulkemiseen. Se on ilmaistava selkeästi, hän sanoi.

Valtonen totesi, että kansainvälisen oikeuden lakeja ja sopimuksia ei ole tehty tilanteeseen, jossa siirtolaisia käytetään ”vihamieliseen hybridivaikuttamiseen”.

Suomi on Valtosen mukaan käynyt tilanteesta keskusteluja kumppanimaiden ja YK-järjestöjen kanssa.

– Suomi on saanut aivan valtavasti tukea ja ymmärrystä sille, että lähdemme hakemaan lainsäädäntöteitse ratkaisuja, joilla tällaiseen voidaan sekä pidäkkeenä että ratkaisumielessä vaikuttaa, hän sanoi.

– On selvää, että meidän täysin yksiselitteinen analyysimme on se, että Suomen kansallinen turvallisuus on uhattuna tämän yhteydessä ja sen vuoksi meidän on toimittava. Kyse ei ole pelkästään Suomen ulkorajasta, vaan myös Euroopan unionin, Naton ja Schengen-alueen ulkorajasta, joten olemme siitä vastuussa myös kumppaneillemme ja liittolaisillemme.

