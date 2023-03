Elina Valtonen: Puolustusteollisuus ajettava ylös

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen avaa puolueen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjoja Twitterissä.

Valtosen mukaan Suomi on varauksettomasti länsimaa, jonka tärkeimmät viitekehykset ovat Euroopan unioni ja Nato.

– Yhdysvallat on tärkein ulkosuhteemme ja tuleva liittolainen, Valtonen toteaa.

Varapuheenjohtajan mukaan Suomen uuden Venäjä-suhteen rakentaminen voi alkaa vasta sen jälkeen, kun Venäjä lopettaa aloittamansa hyökkäyssodan Ukrainassa ja alkaa jälleen kunnioittaa kansainvälisiä sopimuksia.

– Ukrainan tuki vakinaistettava kehykseen. Osa kehitysyhteistyövaroista Ukraina-apuun ja jälleenrakennukseen.

– Kehitysyhteistyössä kohti strategisia suhteita. Veronmaksajien rahat pois Venäjän hyökkäyssotaa tukevilta hallinnoilta, Valtonen toteaa.

Valtosen mukaan Euroopan on kannettava vastuu omasta puolustuksestaan. Lisäksi Suomen on sitouduttava Naton vaatimaan puolustusmenojen tasoon, joka on vuosittain noin kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta.

– Puolustusteollisuus ja ammustuotanto ajettava ylös meillä ja Euroopassa. Tarvitaan kiireellisiä toimia ja tilauksia sisään. Rahoitus ei saa olla pullonkaula, Valtonen linjaa.