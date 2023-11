Elina Valtonen: Kahden valtion malli Israelin ja Palestiinan konfliktin ratkaisuksi

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kertoo käyneensä puhelinkeskustelun Palestiinan ulkoministerin Riyad al-Malikin kanssa. Al-Maliki edustaa Länsirannalla toimivaa palestiinalaishallintoa.

Valtonen kirjoittaa X-viestialustan päivityksessään, että puhelun aiheena oli Gazan humanitäärisen katastrofitilanteen parantaminen sekä tarve edistää rauhanomaista kahden valtion ratkaisua Israelin ja Palestiinan konfliktiin.

Kahden valtion mallilla tarkoitetaan sitä, että Israelin valtion lisäksi olisi olemassa myös Palestiinan valtio. Siitä, mitä kahden valtion ratkaisu konkreettisesti tarkoittaisi, on eriäviä näkemyksiä.

Good phone call w Palestinian 🇵🇸 Foreign Minister al-Malki on improving the catastrophic humanitarian situation in Gaza and the need to push for a peaceful two-state solution to the 🇮🇱🇵🇸 conflict. The Palestinian Authority is an important partner for the international community.

— Elina Valtonen (@elinavaltonen) November 6, 2023