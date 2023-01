Elina Valtonen ja Matias Mäkynen ottivat yhteen: ”Sieltä ei tule yhtään, yhtään leikkauskohdetta”

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen ja SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen ottivat yhteen menoleikkauksista ja sote-uudistuksen talousvaikutuksista STTK:n talousseminaarissa, jossa kysyttiin, mistä rahat palveluihin tulevaisuudessa väestön ikääntyessä.

Seminaarin yhteydessä järjestettiin puolueiden paneelikeskustelu, johon osallistuivat Valtosen ja Mäkysen lisäksi myös Markus Lohi (kesk.), Sakari Puisto (ps.), Jussi Saramo (vas.) sekä Iiris Suomela (vihr.).

Valtonen nosti tentin alkupuolella esiin hallituksen sote-uudistuksen ja kritisoi sen alkuperäisen tavoitteen toteutumista:

– Asiantuntijoiden mukaan paitsi että se lisää menoja edeltävään malliin tässä muutosvaiheessa, se lisää myös pysyvästi menoja. Kyse ei ollut sellaisesta uudistuksesta, joka pelastaisi meidän hyvinvointivaltion rahoituspohjan, vaan se oli ideologinen uudistus, Valtonen latasi.

Mäkynen palasi Valtosen sote-kritiikkiin tuonnempana, kun tentin juontaja Jan Andersson vaati puolueiden lyövän pöytään, mistä ne ovat valmiita leikkaamaan menoja ensi vaalikaudella.

Juontajan tiukatessa SDP:n leikkauskohteita, Mäkynen sanoi puolueen odottavan ensin valtiovarainministeriön menokartoitusta, mutta viittasi ”yhtenä selvänä kohteena yritystuet” ja tässä yhteydessä listaamattomien yritysten osinkoverotuksen.

– Sote-uudistus on nimen omaan myöskin tehty siksi, että sieltä saataisiin säästöjä. Kun Elina Valtonen puhui siitä, että menot nousevat niin nehän nousevat, koska väki ikääntyy ja palvelutarpeet kasvavat. Ja se ei ole sidoksissa tähän (sote)malliin, Mäkynen jatkoi.

Tentin juontaja kysyi tässä välissä, asettaako SDP nyt toiveensa sen varaan, että sote-uudistus tuo säästöjä ja vasta sitten puolue on valmis pohtimaan leikkauksia.

– Ei se (sote-uudistus) itsessään tuo (säästöjä), mutta ei pidä myöskään odottaa, että se tapahtuisi vuodessa tai kahdessa, Mäkynen vastasi.

Mäkynen viittasi talousseminaarin alussa kuultuun valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoroon ja tästä tulkitsemaansa pyrkimykseen saattaa julkista taloutta tasapainoon etukenossa. Mäkysen mukaan SDP:n näkemys on se, että ensin on aika tehdä kohdennettuja investointeja.

– Näkisimme, että nyt on nimen omaan aika niille sosiaalisille investoinneille, kun sote-uudistus on tehty. Nyt meidän pitää parantaa ihmisten hyvinvointia, jotta meillä on 2020-luvun loppupuolella oikeasti mahdollisuus saada tehokkaita säästöjä sieltä sote-palveluista. Ei se rakenneuudistus itsessään vielä tuo mitään, vaan meidän pitää oikeasti onnistua tässä uudistuksessa ja ohjata sitä, Mäkynen sanoi.

Valtonen katsoi, että SDP ei varapuheenjohtaja Mäkysen suulla esittänyt käytännössä yhtään menoleikkausta:

–Ainoa konkreettinen leikkaus, josta hän puhui, on tosiasiassa menon korotus eli tämä osinkoverouudistus eli sen korotus.

– Toinen asia on, että tämä sote-uudistus lisää asiantuntijoiden mukaan menoja – myös yli sen tason, mitä nykyinen tai aikaisempi järjestelmä olisi tuottanut. Totta kai meidän sote-menot nousevat, kun väestö ikääntyy, mutta tässä (uudistuksessa) on rakenteellisia valuvikoja, jotka eivät kannusta siihen, että meille syntyy parempia palveluita tai että myöskään talous pysyy paremmalla tolalla, Valtonen jatkoi ja toisti, ettei SDP:tä kuultu käytännössä menoleikkauksia:

– Tämä on fakta. Sieltä ei tule yhtään, yhtään leikkauskohdetta.

Kokoomuksen menoleikkauskohteista Valtonen mainitsi asumistukimenot, jotka ovat kaksinkertaistuneet kymmenessä vuodessa sekä ansiosidonnaisen työttömyysturvan, jota puolue olisi valmis laajentamaan ja porrastamaan.

Juontaja antoi Mäkyselle vielä mahdollisuuden vastata Valtosen kritiikkiin, etteikö SDP olisi valmis leikkaamaan mistään. Mäkynen käänsi puheen kuitenkin sote-uudistukseen ja maakuntaveroon:

– Sote-uudistuksen kannustimista, mitä Elina (Valtonen) jätti sanomatta, kun talousvaliokunnassa taloustieteilijät näitä kannustimia arvostelivat, niin heidän ehdotuksensa – ainut tapa, jolla se korjataan – oli verotusoikeuden antaminen näille alueille. Mutta se on pois suljettu tästä keskustelusta.

Mäkynen viittasi lisäksi kokoomuksen ja myös keskustankin väläyttämään asumistukimenojen leikkaukseen ja katsoi, että siihen koskeminen tarkoittaisi käytännössä ”opiskelijoiden toimeentulon heikentämistä”.

– On oikein hyvä, että käymme keskustelua säästötoimista, mutta niillä on aina joku vaikutus. Se ei ole pelkästään se, että jos ensi vuonna saadaan säästöä, niin se on sitten positiivista valtiontalouden kannalta, vaan meidän on oikeasti arvioitava näitä pidemmälle tulevaisuuteen, Mäkynen katsoi.