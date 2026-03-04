Elina Valtonen: Iranin konfliktista voi tulla pitkä, tilanne on vakava

Iranin vastaiskujen voimakkuus on yllättänyt ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) kansainväliset ministerikollegat. Valtonen kommentoi tilannetta tiedotustilaisuudessa Itämeren valtioiden neuvoston epävirallisen ministerikokouksen ensimmäisen päivän jälkeen Varsovasta etäyhteydellä.

– Lähi-idän tilanne on poikkeuksellisen vakava. Varaudumme siihen, että epävakaus jatkuu pitkään, Valtonen sanoi ja kertoi, että torstaina epäviralliseen ulkoministerikokoukseen osallistuu etäyhteydellä myös Persianlahden maiden ulkoministereitä.

– Suomi tuomitsee Iranin hyökkäykset ja peräänkuuluttaa diplomatiaa keinona palauttaa vakaus, Valtonen sanoi.

Valtonen kertoi ulkoministeriön päätöksestä järjestää suomalaisille Omanin kautta kotiutuslento. Joidenkin mielestä voisi ajatella, että päätös lennon järjestämisestä on tullut myöhään kun huomioi, että konfliktin eskaloituminen on ollut aistittavissa jo jonkin aikaa. Valtosen mielestä kyse ei ole hitaudesta.

– Teknisistä syistä järjestelyissä kestää, Valtonen sanoi ja viittasi siihen, että useiden valtioiden ilmatilat ovat olleet suljettuina.

– Ulkoministeriössä valmistellaan koko ajan monenlaisia asioita. Mutta kaikesta ei voi tietää etukäteen mikä iskee, missä ja milloin. Iranin vastaiskujen voimakkuus on yllättänyt, Valtonen sanoi.

Nyt varaudutaan siihen, Iranin tilanteesta voi tulla pitkä konflikti.

– Moni kansainvälinen kollega pitää epätodennäköisenä että Iranin vallankumouskaarti tuosta noin vain kaatuisi. Iranin Ajatollah on uskonnollinen johtaja, jolla on valtaa šiiamuslimien yhteisöissä myös muissa maissa.

Valtoselta kysyttiin, miten Iranin ja Persianlahden tilanne heijastuu Venäjään. Hän vertaili tilanteen hyviä ja huonoja puolia.

– Iran on ollut Venäjän strateginen kumppani ja toimittanut lennokkeja ja ohjuksia. Nyt Iran on käyttänyt niitä itse ja niitä on tuhottu, joten ne ovat toistaiseksi pois Ukrainan rankaisemisesta, Valtonen huomautti.

– Epävakaa Iran on todella ikävä asia, mutta heikentynyt Iran ei ole Venäjän kannalta hyvä uutinen. Haittaa tilanteessa on ainakin se, että energian hinnat nousevat, se on kuluttajalle ja elinkeinoelämälle ja koko maailmantaloudelle huono.

Samalla Valtonen arvioi, että puolustusmateriaalien hinnat eivät ainakaan laske.