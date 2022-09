Elina Valtonen: Historiatonta puhua sotataloudesta

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen arvostelee pääministeri Sanna Marinin (sd.) puheita sotataloudesta.

– Euroopassa on sota ja kauteen on osunut kriisejä, mutta on historiatonta puhua sotataloudesta. Ei oikeuta rajattomaan velkaantumiseen.

– Päinvastoin! Sota jatkuu, taantuma on tulossa. Jos ei todennäköistä, niin mahdollista, että pian on uusi kriisi. Hallitus syö siemenperunoitamme, Valtonen twiittaa.