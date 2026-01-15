Elina Valtonen Grönlannista Ylellä: Akuuttia hätää ei ole

Yhdysvaltain, Tanskan ja Grönlannin ulkoministerit kokoustivat keskiviikkona Valkoisessa talossa yhdessä varapresidentti J.D. Vancen kanssa.

Kokousta luonnehdittiin rakentavaksi, vaikka varsinaista kiistaa Grönlannin asemasta ei saatu ratkaistua. Keskusteluja on määrä jatkaa yhteisessä työryhmässä.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) rauhoitteli aiheen herättämää keskustelua Ylen A-studiossa ja muistutti Suomen tukevan Tanskaa.

– Akuuttia hätää ei ole, Valtonen sanoi.

Ruotsin lisäksi Norja ja Saksa ovat lähettämässä sotilaita Grönlantiin. Elina Valtosen mukaan Suomi on saanut pyynnön osallistua siellä järjestettävään harjoitukseen, mutta tätä vielä harkitaan.

Ulkoministeri toivoo, ettei puolustusliitto Nato ajaudu kriisiin Grönlantia koskevien Yhdysvaltain vaatimusten vuoksi. Viime päiviä hän kuvaili haastaviksi.

– Haluamme ratkaista asiat keskustelemalla ja ajan kanssa, Elina Valtonen totesi.

Tanska ja Grönlanti ovat korostaneet, ettei Grönlanti ole myynnissä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on perustellut omia vaatimuksiaan kansallisella turvallisuudella sekä Kiinan ja Venäjän luomalla uhkalla.