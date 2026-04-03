Eläkejohtaja TE:ssä: Pelottelu eläkkeillä on vaarallista

On vaarallista pelotella suomalaisia eläkkeiden leikkaamisella, sanoo Työeläkeyhtiö Elon toimitusjohtaja Carl Pettersson Talouselämän videopodcastissa.

Suomessa on verraten matalat eläkkeet ja kolmasosa eläkeläisistä saa alle eläkettä alle 1500 euroa, hän huomauttaa.

– Ei siinä ole, mistä leikata.

Hän jatkaa, että suomalainen eläkejärjestelmä perustuu luottamukseen eikä tätä luottamusta tule romuttaa. Jokaisen joka tänään rahoittaa eläkkeitä, tulee voida luottaa siihen, että aikanaan hänkin saa eläkettä, Pettersson lisää.

Eläkettä voidaan pitää myöhästettynä palkkana, Pettersson sanoo.

Puheet eläkkeiden leikkaamisesta voi myös heijastua kuluttamiseen. Ihmiset voivat alkaa varautumaan siihen, että eläkejärjestelmään tehtäisiin muutoksia, Pettersson arvioi.

– Jos päättäjät julkisuudessa toistuvasti tuovat eläkeleikkauksia esiin, niin tietysti se aiheuttaa pelkoa, hän sanoo.

Poimintoja videosisällöistämme

Pettersson kyseenalaistaa julkisen keskustelun siitä, miten eläkeläisten tulisi osallistua talkoisiin muiden tavoin. Eläkkeistä valtaosa on matalia ja korkeita eläkkeitä sen sijaan maksetaan todella vähän. Yli kuuden tuhannen euron eläkkeitä on alle prosentti, Pettersson muistuttaa.

Lisäksi verotuksen progressio on jyrkkä erityisesti hyvätuloisten eläkeläisten osalta, hän jatkaa.

– Väittäisin, että eläkeläiset osallistuvat talkoisiin ihan samalla tavalla kuten muutkin suomalaiset, Pettersson huomauttaa.

Vaikka suoria leikkauksia eläkkeisiin Pettersson ei kannata, keskustelua eläkejärjestelmien eri osista tullaan varmasti käymään, hän uskoo. Tällaisia ovat esimerkiksi eläkeindeksit.

– Jos pitää sopeuttaa, kannattaisi käydä keskustelua eläkeindekseistä. Onko meillä varaa tämän tyyppisiin eläkeindeksiin kuin mitä meillä on tällä hetkellä? Pettersson pohtii.