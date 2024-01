Eläkejohtaja TE:lle: Tässä kilpailussa Suomi ei voi pärjätä

Suorat valtiontuet teollisuuteen ovat tehneet paluun Euroopassa, mikä tarkoittaa työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murron mukaan huonoa Suomelle.

Talouselämän haastattelussa Murto kertoo, että vihreän siirtymän nimissä tehdyt suorat yritystuet on nyt käytännössä mahdollistettu EU-tasolla. Aiemmin valtiontukien käyttöä oli hänen mukaansa tiukasti rajoitettu EU:ssa.

Isot EU-maat voivat nyt hänen mukaansa tukea investointeja miljardeilla euroilla.

– Tämä on pienelle taloudelle hyvin hankala tilanne. On vaikea kuvitella, että Suomella olisi nykyisessä taloudellisessa tilanteessa mahdollisuus antaa miljardi euroa vastikkeetonta tukea yksittäiselle tehdashankkeelle, Murto sanoo.

Murron mukaan Suomella on edelleen mahdollisuuksia houkutella investointeihin halvan energian vuoksi. Kuitenkin suorien valtiontukien tultua takaisin EU-maiden työkalupakkiin on Suomen asema on muuttunut.

– Tilanne on mennyt vaikeammaksi Suomen kannalta, Murto kiteyttää Talouselämälle.