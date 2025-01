Eläke myönnetään mielenterveyssyistä keskimäärin 44-vuotiaalle

Työkyvyttömyyseläkkeen syynä ovat yleisimmin tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja mielenterveyssyyt. Vuonna 2024 työeläkeyhtiö Ilmarisessa vakuutetut henkilöt siirtyivät työkyvyttömyyseläkkeelle keskimäärin 53 vuoden iässä.

Mielenterveyssyistä eläköityminen tapahtui kuitenkin huomattavasti nuorempana, keskimäärin 44-vuotiaana.

Uusia työkyvyttömyyseläkehakemuksia tuli Ilmariseen vuonna 2024 vajaat 11600, mikä oli prosentin edellisvuotta vähemmän. Pientä, alle kahden prosentin kasvua hakemuksissa oli vain alle 35-vuotiaiden ikäryhmässä.

Kaikista hakijoista 55 prosenttia oli miehiä ja 45 prosenttia naisia. Suurin hakijaryhmä oli yli 60-vuotiaat, joiden osuus kaikista työkyvyttömyyseläkettä hakeneista oli kolmannes.

Yli 60-vuotiaista hakijoista myönteisen eläkepäätöksen sai reilut 80 prosenttia hakijoista, muissa ikäryhmissä keskimäärin joka toinen. Korkein hylkäysprosentti oli alle 35-vuotiailla, joista kielteisen päätöksen sai lähes 55 prosenttia hakijoista.

– Yli 60-vuotiaiden työkykyä arvioidaan suhteessa heidän viimeisimpään työtehtäväänsä. Nuorempien kohdalla arvioidaan kuitenkin työkykyä kaikkiin sellaisiin tehtäviin, joita voidaan kohtuudella edellyttää, kertoo tiedotteessa Ilmarisen työkykyjohtaja Kristiina Halonen.

Viime vuonna uusia työkyvyttömyyseläkkeitä myönnettiin Ilmarisessa noin 5500 henkilölle. Yleisimmät syyt myönnetyissä työkyvyttömyyseläkkeissä olivat ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet (35 %) ja mielenterveyden häiriöt (29 %). Suurin yksittäinen syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen on ollut jo pitkään masennus.

Keskimäärin vuonna 2024 työkyvyttömyyseläkkeelle siirryttiin 53-vuotiaana. Työkyvyttömyyseläke myönnettiin mielenterveyssyistä keskimäärin 44-vuotiaalle, kun tuki- ja liikuntaelinsairauden takia eläkkeelle siirryttiin keskimäärin 58-vuotiaana.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja muut ei psyykkiset sairaudet lisääntyvät merkittävästi 55 ikävuoden jälkeen työkyvyttämyyseläkkeen syinä. Lähes 90 prosenttia vuonna 2024 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä yli 60-vuotiaista sai työkyvyttömyyseläkkeen tuki- ja liikuntaelinsairauden tai muun fyysisen sairauden perusteella.

– Useimmiten työkyvyttömyyseläke myönnettiin vuonna 2024 tuki- ja liikuntaelinsairauden perusteella kuljetuksen ja varastoinnin, teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla työskenteleville. Vähäisintä työkyvyttömyyseläköityminen oli informaation ja viestinnän alan työntekijäryhmillä, Halonen toteaa.

– Mielenterveysperusteinen työkyvyttömyys on usein liitetty asiantuntijatyöhön, mutta fyysisen työn tekijät kärsivät yhtä lailla mielenterveyden häiriöistä. Ilmarisen työkyvyttömyyseläkeindeksin mukaan mielenterveyssyistä johtuva työkyvyttömyys on yhtä yleistä fyysisesti raskailla aloilla kuin toimistotöissä. Mielenterveyden ongelmien suuri osuus asiantuntija-aloilla johtuu muiden sairauksien vähäisyydestä, ei mielenterveyden häiriöiden yleisyydestä, Halonen jatkaa.

Mielenterveyden ongelmista on tullut uusi kansantauti. Joka kymmenes syö masennuslääkkeitä, ja joka kymmenes on todennäköisesti työuupunut. Kelan sairauspäivärahaa mielenterveyssyistä saaneiden määrä on kasvanut ennätyslukemiin: yli sataantuhanteen henkilöön. Erityisesti ahdistusperäiset sairauspoissaolot ovat nousussa kaikissa ikä- ja sukupuoliryhmissä.

– Nuorten aikuisten mielenterveysperusteinen työkyvyttömyys on lisääntynyt huolestuttavasti viime vuosien aikana. Mielenterveyssyiden vuoksi eläköidytään keskimäärin nuorempana, ja myös paluu työelämään on haasteellisempaa kuin muissa sairauksissa, Halonen kuvailee.

Neljä viidestä alle 35-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkkeistä myönnettiin mielenterveyden häiriöiden perusteella. Yleisimmin eläke myönnettiin vaikea-asteisen masennuksen tai psykoosisairauden perusteella.

– Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää joko toistaiseksi jatkuvana tai määräaikaisena työkyvyttömyyseläkkeenä eli kuntoutustukena. Eläke myönnetään kuntoutustukena, jos arvioidaan, että työkyky voi palautua hoidon tai kuntoutuksen avulla. Kaikista vuonna 2024 myönnetyistä työkyvyttömyyseläkkeistä 55 prosenttia oli määräaikaisia ja 45 prosenttia toistaiseksi voimassa olevia eläkkeitä, Halonen toteaa.

Suurin osa mielenterveysongelmien perusteella alkavista työkyvyttömyyseläkkeistä on määräaikaisia kuntoutustukia. Alle 35-vuotiaiden ikäryhmässä vain 1,7 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeistä myönnettiin toistaiseksi voimassa olevana.