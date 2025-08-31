Verkkouutiset

Hallitus päätti puoliväliriihessä merkittävistä laskuista työn verotukseen., LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Ekonomistin mukaan veroale voi rahoittaa itsensä

  • Julkaistu 31.08.2025 | 14:16
  • Päivitetty 31.08.2025 | 14:22
  • Talous, Verotus
Sami Pakarinen uskoo julkisen talouden vahvistuvan veronkevennysten ansiosta.
Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Sami Pakarinen esitteli tutkimustietoa, joka tukee pääministeri Petteri Orpon hallituksen esittelemiä veronkevennyksiä ylimpien marginaaliverojen osalta. Hän julkaisi aiheesta päivityksen viestipalvelu X:ssä.

Pakarinen julkaisi päivityksensä ohessa kaavion, jonka perusteella pystyy arvioimaan miten hyvin ylimpien marginaaliverojen laskeminen rahoittaisi itsensä.

– Hyvin konservatiivisella arviolla verotettavan tulon joustosta (0,2) ollaan jo yli 100 prosentin, hän selittää.

– Uusin tutkimustieto viittaa jouston olevan vähintään 0,4 ja esim. Suomen solidaarisuusverosta saatu jousto on peräti 0,5. Tällöin itserahoitusaste olisi pitkälti yli 200 %, Pakarinen jatkaa kirjoitustaan.

Hän selventää, että kyseisen laskelman mukaan miljardin veronkevennyksillä voitaisiin päästä jopa kahden miljardin verotulojen kasvuun.

– Julkinen talous siis vahvistuisi verotusta keventämällä, Pakarinen toteaa.

Päivitys ottaa kantaa viime aikoina jälleen esiin nousseeseen keskusteluun hallituksen aikeista laskea työn verotusta Suomessa.

– Luulisi tämän herättävän enemmän keskustelua verotuksen kireydestä Suomessa, Pakarinen summaa ajatuksensa.

