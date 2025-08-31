Ekonomistin mukaan veroale voi rahoittaa itsensä

Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Sami Pakarinen esitteli tutkimustietoa, joka tukee pääministeri Petteri Orpon hallituksen esittelemiä veronkevennyksiä ylimpien marginaaliverojen osalta. Hän julkaisi aiheesta päivityksen viestipalvelu X:ssä.

Pakarinen julkaisi päivityksensä ohessa kaavion, jonka perusteella pystyy arvioimaan miten hyvin ylimpien marginaaliverojen laskeminen rahoittaisi itsensä.

– Hyvin konservatiivisella arviolla verotettavan tulon joustosta (0,2) ollaan jo yli 100 prosentin, hän selittää.

– Uusin tutkimustieto viittaa jouston olevan vähintään 0,4 ja esim. Suomen solidaarisuusverosta saatu jousto on peräti 0,5. Tällöin itserahoitusaste olisi pitkälti yli 200 %, Pakarinen jatkaa kirjoitustaan.

Hän selventää, että kyseisen laskelman mukaan miljardin veronkevennyksillä voitaisiin päästä jopa kahden miljardin verotulojen kasvuun.

– Julkinen talous siis vahvistuisi verotusta keventämällä, Pakarinen toteaa.

Päivitys ottaa kantaa viime aikoina jälleen esiin nousseeseen keskusteluun hallituksen aikeista laskea työn verotusta Suomessa.

– Luulisi tämän herättävän enemmän keskustelua verotuksen kireydestä Suomessa, Pakarinen summaa ajatuksensa.

