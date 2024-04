Ekonomisti varoittaa alv-korotuksen vaikutuksista: Eläkeiän nosto olisi ollut parempi tapa

Taloustieteilijä Juha Tervalan mukaan Petteri Orpon (kok.) hallituksen päätös yleisen arvonlisäverokannan nostamisesta 24 prosentista 25,5 prosenttiin ei ole hyvä keino vähentää Suomen velkaantumista. Tervala huomauttaa asiasta Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan.

Veron korottamisella on Tervalan arvion mukaan erittäin kielteinen vaikutus Suomen talouteen, sillä se tulee heikentämään tuotantoa.

Tervalan mukaan makrotaloustieteellisessä tutkimuksessa on todettu arvonlisäverokannan korottamisen tuotantovaikutusten riippuvan alkuperäisen arvonlisäveron suuruudesta. Mitä korkeampi alkuperäinen vero on, sitä negatiivisempi vaikutus veronkorotuksella on.

– Verokerroin, joka mittaa tuotannon muutosta suhteessa veromuutokseen, on käytännössä nolla matalilla alkuperäisillä alv-kannoilla, mutta enenevästi negatiivinen, mitä korkeampi alkuperäinen alv on, Tervala kirjoittaa.

Veronkorotusten sijaan hallituksen olisi Tervalan mukaan tehtävä rakenteellisia uudistuksia, joiden avulla julkisen talouden alijäämää saataisiin pienennettyä julkisia menoja vähentämällä ja verotuloja lisäämällä. Eläkeiän nostaminen olisi Tervalan mukaan paras keino alijäämän pienentämiseen.

Taloustieteilijä toteaa lopuksi, että eläkeiän nostaminen 66 vuoteen lisäisi työllisyysastetta ja siten verotuloja. Tervalan arvion mukaan myös bruttokansantuote kasvaisi ja julkisen menot vähenisivät.

– Eläkeiän nostaminen 1,5–2 vuodella olisi ollut paras tapa vähentää julkista alijäämäsuhdetta, Tervala sanoo.