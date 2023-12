Ekonomisti tyrmää veronkevennyksistä tehdyn väitteen – ”Pöyristyttävä ajatus”

Tulevana vuonna palkansaajien tuloverot kevenevät noin 400 miljoonalla eurolla. Palkansaajan veroprosentit alenevat kaikilla tulotasoilla, kun palkkaverotus kevenee tuntuvasti työttömyysvakuutus- ja sairausvakuutusmaksujen alenemisen takia.

Veronmaksajain keskusliiton mukaan keskituloisen palkansaajan veroprosentti laskee 0,5 prosenttiyksikköä, pieni- ja suurituloisimmilla palkkatasoilla veroprosentti laskee enemmän. Kun verot ja maksut vievät edellisvuotta pienemmän osuuden tuloista, palkan ostovoima kasvaa.

Helsinkiläinen Esa Suominen kyseenalaistaa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa hyvätuloisille kohdistuvat veronkevennykset. Hyvätuloiseksi itsensä määrittelevä Suominen kysyy, miksi hänen verotuksensa kevenee tulevana vuonna selvästi yli tuhannella eurolla.

– En ymmärrä, miksi minun kaltaisilleni ihmisille suunnataan veroale tilanteessa, jossa meidän sanotaan olevan yhteiskuntana taloudellisissa vaikeuksissa – varsinkin kun kevennysten hintana näyttää olevan heikossa asemassa olevien suomalaisten köyhtyminen entisestään, Suominen kirjoittaa.

– Minun veronkevennykseni kuluu suurella todennäköisyydellä korkojen noustua omien lainojeni nopeampaan hoitoon. Tämä on toki itselleni järkevää, mutta ei työllistä ketään. Pienituloisemman euro taas suuntaa paljon suuremmalla todennäköisyydellä työllistävään kulutukseen, joka loisi sitä paljon kaivattua uutta työtä, hän jatkaa.

Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen kommentoi Suomisen kirjoitusta viestipalvelu X:ssä.

– Ajatus, että verotusta voi keventää vain, jos kaikki liikenevä menee kulutukseen ja säästöön ei jää mitään, on pöyristyttävä, Sorjonen kirjoittaa.

– Pitääkö oikeasti kaikkien olla ”persaukisia”, että voidaan perustella kevyempää tulojen verotusta? Millainen maa Suomi silloin olisi?

Sosiaalisessa mediassa on uumoiltu, että mielipidekirjoituksen kirjoittaja on sama Esa Suominen, jolla on pitkä tausta muun muassa SDP:n ministerien erityisavustajana ja pääministeri Antti Rinteen (sd.) valtiosihteerinä.

