Ekonomisti työllisyystoimista: Jokainen voi pohtia, kumpi on vastuullisempi tapa toimia

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtaja Sami Pakarinen muistuttaa, että edellisellä vaalikaudella Antti Rinteen (sd.) hallitus teki alussa miljardiluokan menolisäykset, vaikka julkisen talouden näkymä oli huolestuttava.

Menolisäykset tehtiin ennen koronaviruspandemiaa ja Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa Ukrainassa.

– (Petteri) Orpon (kok.) hallitus tekee alussa työllisyystoimia, joilla vahvistetaan julkista taloutta menokurin ohella, Pakarinen kirjoittaa sosiaalisen median palvelu X:ssä.

Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut kuvion valtionhallinnon rahoitusasemasta vuosilta 2005-2027. Kuviosta on havaittavissa, kuinka valtion velkaantuminen ja sen osuus bruttokansantuotteesta lähti merkittävään kasvuun viime vaalikauden aikana. Kuva on peräisin valtioneuvoston julkaisusta.

– Jokainen voi pohtia, kumpi on vastuullisempi tapa toimia, Pakarinen toteaa.