Ekonomisti: Työllisyydessä ei vielä merkkiä noususta – tilanne jopa heikkeni

Työttömänä oli tammikuussa 295000 henkilöä, mikä oli 26000 enemmän luin vuosi sitten, kertoo Tilastokeskus.

15-74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli tammikuussa 10,3 prosenttia.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Joulukuussa ilmoitettu työttömyysasteen trendi oli 10,7 prosenttia, eli siihen verrattuna nähtiin tuntuvaa parannusta.

Työttömiä miehiä oli 18000 enemmän ja työttömiä naisia 8000 enemmän kuin vuoden 2025 tammikuussa.

20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli tammikuussa 75,7 prosenttia.

Kaikkiaan 15–74-vuotiaita työllisiä oli tammikuussa 2531000, mikä oli 25 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan työmarkkinoiden tilanne jatkui tammikuussa haasteellisena, mutta alkuvuoden luvut olivat pelättyä paremmat työttömyyden osalta. Sen sijaan työllisyydessä ei nähty vielä merkkiä noususta, vaan tilanne jopa heikkeni.

Poimintoja videosisällöistämme

– Edelleen korkeina riehuvista työttömyysluvuista on ymmärrettävästi vaikea riemuita, mutta suunta oli joka tapauksessa oikea, hän toteaa tiedotteessa.

– Mitään äkkikäännettä ei työmarkkinoilta voi odottaa, vaan parhaimmillaankin työttömyys sulaa pienin askelin, hän jatkaa.

Työvoiman kysyntä jatkui alkuvuodesta edelleen kohtalaisen vaimeana, vaikka nähtiinkin alkuvuodelle tyypillistä avointen työpaikkojen määrän kasvua. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin tammikuussa 57000. Appelqvistin mukaan lukema on historiallisesti ajatellen kohtalaisen vaisu verrattuna tyypilliseen tammikuuhun.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Myös pitkäaikaistyöttömyyden paheneminen jatkui. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli tammikuussa 139500 eli reilut 27000 viime vuoden tasoa enemmän. Tammikuun lukema on selvästi 2000-luvun korkein.

– Hyvällä tahdolla voi avoimissa työpaikossa nähdä pientä piristymistä viime kuukausilta, mutta työvoiman kysyntä on edelleen heikkoa. Työmarkkinoiden kireys siis jatkuu, ja isossa kuvassa työllisyys etenee lähinnä vaakasuunnassa, kunnes talouskasvu vauhdittuu selkeämmin, toteaa Appelqvist.