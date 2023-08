Ekonomisti TE:lle: Korot saattavat laskea ensi vuonna

Lainanhoitokuluihin voi odottaa helpotusta ensi vuoden aikana, OP:n seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen arvioi Talouselämälle. Hän ja monet muut asiantuntijat uskovat korkotason laskuun seuraavan vuoden puolella. Euroopan keskuspankki (EKP) saattaa kuitenkin nostaa korkoja vielä kertaalleen tänä syksynä.

Viimeisen vuoden aikana EKP on nostanut ohjauskorkoja selvästi. Heinäkuun 2022 jälkeen esimerkiksi 12 kuukauden euribor on noussut noin kolme prosenttiyksikköä. Vaikutukset ovat kuitenkin olleet ennakoitua vahvempia.

Luotonanto erityisesti yrityssektorilla on hidastunut ennakoitua voimakkaammin. Myös asuntojen, autojen, mökkien ja veneiden kauppa on hiljentynyt. Inflaatiokin on taittunut, vaikka se onkin edelleen melko korkealla tasolla.

Talouskasvun hidastuminen ja palkkojen vahva nousu huolettavat EKP:ta. OP:n Hännikäinen uskoo syksyn koronnoston jäävän toistaiseksi viimeiseksi.

– Joka tapauksessa se on rahapolitiikkalinjan hienosäätöä, että tuleeko sitä yhtä koronnostoa vielä vai ei. Ei se asuntovelalliselle enää ole niin keskeisessä roolissa. Iso viesti on, että ollaan jo rahapolitiikan kiristyssyklin loppukaarteessa.

Ensimmäistä koronlaskua odotetaan ensi vuoden kesälle. OP:n mukaan lasku saattaa saapua jo vuoden alkupuoliskolla.