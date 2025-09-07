Ekonomisti täräyttää: Tätä Pohjoismaata uhkaa sosialismi

Norja uhkaa ajautua sosialismin ja valtiojohtoisuuden polulle, varoittaa maan näkyvimpiin ekonomisteihin lukeutuva Martin Bech Holte Svenska Dagbladetin haastattelussa. Laajaa keskustelua herättäneen kirjan aiheesta alkuvuonna julkaissut Holte katsoo norjalaisten tuudittautuneen maan suuriin öljyvaroihin, jotka ovat jättäneet varjoonsa maan suuret taloudelliset ja yhteiskunnalliset haasteet.

Öljyrahasto on tehnyt norjalaisista laiskoja, Holte väittää. Maan alhaiset työttömyystilastot ovat hänestä illuusio, sillä merkittävä osa norjalaisista on työelämän ulkopuolella ja elää valtion tuilla. Alle 35-vuotiaina varhaiseläkkeelle jääneiden määrä on kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, hän kertoo.

– Ruotsissa 90 prosenttia 20-60-vuotiaista on joko töissä tai aktiivisia työnhakijoita. Se on maailman korkein luku. Norjassa luku on huomattavasti alhaisempi, noin 83 prosenttia, Holte sanoo.

Norjalaiset tekevät myös keskimäärin vähemmän töitä kuin ruotsalaiset, ekonomisti toteaa.

Holte arvostelee paitsi Norjan sosiaalitukia, myös maan talouspolitiikan suurta linjaa. Öljyrahaston alkuperäisenä ideana oli talouskasvun edistäminen, esimerkiksi veronkevennysten ja infrastruktuuri- ja koulutuspanostusten rahoittaminen, mutta Holten mukaan näin ei kuitenkaan käynyt. Tuloverot eivät ole laskeneet, pääomaverot ovat nousseet ja maan peruskoulu on länsimaiden heikompia. Sadasta rikkaimmasta norjalaisesta yli puolet on muuttanut maan varallisuusveron takia Sveitsiin, Holte sanoo.

– Useimmat äänestäjät eivät ymmärrä yksityisen pääoman merkitystä. Sen sijaan vallitsee Janten laki. Ainoa asia jossa on hyväksyttävää menestyä on urheilu.

Holten mukaan Norja uhkaa korkean verotuksen, avokätisten tukien ja heikon innovaatiokyvyn myötä ajautua tilanteeseen, jossa valtion ote koko yhteiskunnasta kovenee entisestään. Norjasta uhkaa tulla ”paradise lost” eli kadotettu paratiisi, hän varoittaa Svd:ssä. Öljyrahaston takia poliitikoilla on kuitenkin varaa jatkaa ”huonoa taloudellista politiikkaa”, Holte arvioi.

Norjalaiset äänestävät suurkäräjävaaleissa maanantaina.