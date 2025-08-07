Suomen tulisi ekonomistin mukaan ottaa mallia Ruotsin tavasta puhua taloudesta

Suomen tulisi ottaa oppia Ruotsin tavasta käydä talouspoliittista keskustelua, sanoo Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n johtaja Sami Pakarinen.

– Meillä Suomessa katsotaan aika paljon yksittäistä toimea, mikä sen vaikutus, merkitys ja itserahoitusaste on, mutta Ruotsissa keskustelu koskee ehkä ennemmin sitä, mihin yhteiskunta menee ja mihin pitäisi kannustaa, Pakarinen sanoo Verkkouutisille.

Pakarinen jakoi eilen illalla viestipalvelu X:ssä Svenska Dagbladetin pääkirjoituksen, jossa analysointiin kahden ison ruotsalaispuolueen, maltillisen kokoomuksen ja SDP:n, talouspolitiikan linjausten lähtökohtia ja ideologista ristiriitaa.

Pääkirjoituksessa maltilliseksi sitoutumattomaksi tunnustautuva Henrik Dalgard kirjoittaa, että talouteen kytkeytyy politiikan suuri arvoristiriita. Hänen mukaansa kyse on siitä, tulisiko yhteiskunnan ohjaavana ajurina olla ihmisten omat toiveet vai valtion kontrolli. Hän korostaa, talouspolitiikka on bruttokansantuotteen lukujen ohella myös arvovalintoja, jotka koskettavat yhteiskuntaa taloutta laajemmin.

Pakarinen haluaa herätellä samankaltaista keskustelua myös Suomessa. Hän toivoo, että Suomessa käytäisiin myös periaatteellista keskustelua talouspolitiikan suunnasta ja tavoitteista.

Hänen mukaansa kyse on paljolti lähestymistavasta.

– Se vaatisi, että Suomessa kysyttäisiin perustavanlaatuisia kysymyksiä, eikä vain juututtaisi yksittäisiin veromuutoksiin.

Esimerkiksi veronkevennykset nähdään hänen mukaansa naapurimaassa positiivisessa valossa.

– Ruotsalaiset painottavat näkemyksissä enemmän kasvua ja dynamiikka, kun taas meillä verotusta katsotaan ennemmin tuloja tasaavana järjestelmänä.

Veronkevennykset nähdään EK:n johtajan mukaan Ruotsissa keinona hankkia enemmän rahaa valtiolle tulevaisuudessa taloudellisen aktiivisuuden lisääntymisen kautta.

– Ruotsissa taloutta lähestytään mahdollisuuksien kautta.

Pakarisen mukaan Suomessa tulisi siirtyä pois valtioriippuvuudesta ja kääntää keskustelu siihen, miten talouskasvua saataisiin lisättyä.

– Kysymys on aidosti siitä, onko meillä yhteiskunta sellainen, joka kannusta työn tekoon, omistamiseen ja yrittämiseen Ruotsin tapaan.