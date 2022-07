Ekonomisti: Palkkojen ostovoima romahtaa

Inflaation paluu valokeilaan oli pieni yllätys, kirjoittaa Tehyn ekonomisti Ralf Sund Ilkka-Pohjalaisen kolumnissaan. Nyt Suomea kurittaa kuin koronan tavoin leviävä tarjontainflaatio, jonka taustalla on ennen kaikkea Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, hän arvioi.

Tarjontainflaation syynä on joidenkin raaka-aineiden hinnan nousu, Sund selittää.

Sund ennustaa palkkojen ostovoiman romahtavan, ja tämän syövän talouskasvua. Palkkalinjaa voitaisiin nostaa ilman, että tämä heikentäisi kilpailukykyä, ekonomisti esittää.

– Palkkojen ostovoima romahtaa. Pakkasella ollaan ja roimasti. On selvää, että hintojen ja palkkojen toinen toistaan ruokkiva kierre uhkaa.

– Yhtä lailla on selvää, että ostovoiman rapautuminen syö talouskasvua. Suomen inflaatio on toistaiseksi pysynyt kilpailijamaita alemmalla tasolla. Suomen teollisuuden kilpailukyky on hyvä, joten kahden prosentin palkkalinjaa voidaan selvästi nostaa kilpailukykyä rapautumatta, Sund kirjoittaa.

Inflaatioon ei kuitenkaan ole olemassa helppoja ratkaisuja, Sund muistuttaa. Hän myös pelkää, että poliitikot tarjoavat äänestäjille valtionvelkaa kasvattavia keinoja inflaation ja hintojen nousun helpottamiseksi. Tällaiseksi ”tyhmäksi pyydykseksi” hän mainitsee esimerkiksi polttoaineveron alentamisen. Inflaatio ja vaalit ovat Sundin mukaan ”myrkyllinen yhdistelmä”.

Tiukka talouspolitiikka lieventää inflaation vaikutuksia mutta merkitsee samalla asuntolainojen korkojen nousua.

– Tarjontainflaatioon on talouspolitiikan lääkelaukusta vaikea löytää tepsivää troppia. Tehoavia täsmälääkkeitä ei ole. Tautia lieventää tiukkeneva rahapolitiikka. Korot tulevat nousemaan ja asuntovelalliset joutuvat kärvistelemään. Ennustetta korkojen noususta on mahdoton tehdä. Korot nousevat, mutta kuinka paljon, on iso kysymysmerkki.

– Inflaation kiihtyminen ja vaalien läheisyys on myrkyllinen yhdistelmä. Äänten kalastelussa houkutus käyttää tyhmiä pyydyksiä kasvaa. Isoimmat pöljyysindeksin lukemat voidaan antaa esityksille alentaa polttoaineveroja hintojen nousun kompensoinniksi. Lähes yhtä tyhmää olisi alentaa tuloveroja ostovoiman turvaamiseksi. Samaan sarjaan kuuluu arvonlisäverojen alentaminen.

– Näiden kaikkien esitysten suurin heikkous on, että ne ovat erittäin kalliita: valtionvelka kasvaa. Niiden teho on kyseenalainen, Sund epäilee.

Ralf Sund tunnetaan paitsi ekonomistina myös Vasemmistoliiton ex-puoluesihteerinä.