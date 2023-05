Ekonomisti nousevista koroista: He ovat suurimpia häviäjiä

Suomalaiset ovat vuosikausia maksaneet asuntolainoistaan todella alhaisia korkoja. Tilanne on muuttunut viimeisen vuoden aikana, jolloin asuntolainojen korot ovat nousseet merkittävästi.

Suuri osa asuntolainoista on sidottu 12 kuukauden euriboriin, joka on tällä hetkellä 3,8 prosenttia. Koska 12 kuukauden euriboriin sidotuissa lainoissa korkotaso tarkastetaan vuoden välein, suurella osalla suomalaisista korkojen nousu on vasta edessä.

Suomen pankin vanhemman ekonomistin Aino Silvon mukaan muuttuneessa korkotilanteessa häviäjiä ovat ne, joilla on isoja korkosuojaamattomia lainoja, joita ei ole ehtinyt maksaa pois alhaisten korkojen aikana.

Hän viittaa Helsingin Sanomien uutiseen, jonka mukaan suomalaiset asuntovelalliset ovat hyötyneet alhaisista lainankoroista jopa kymmeniä tuhansia euroja. Vuosi sitten maaliskuussa suomalaisten keskimääräinen lainakorko oli Suomen pankin tilastojen mukaan 0,8 prosenttia. Tämän vuoden maaliskuussa korko oli jo 2,64 prosenttia, ja se nousee yhä.

– Voittajia puolestaan ovat ne, jotka ottivat 15 vuotta sitten vaihtuvakorkoisen lainan ja ehtivät maksaa sen pois. Korkosuojauksen tai kiinteän koron ottaminen saattaa kannattaa tai sitten ei, riippuu lainan nostoajankohdasta (eli tuurista!), Silvo kirjoittaa Twitterissä.

Hänen mukaansa riskit on joka tapauksessa tärkeä tiedostaa koko laina-ajalta ja varautua jollain tapaa.

– 20 vuoteen mahtuu kaikenlaista suhdannetta ja myös korkotasoa.