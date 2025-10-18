Ekonomisti KL:lle: Tämä selittää asuntomarkkinoiden outoa ilmiötä

Asuntomarkkinoilla on nähtävissä nyt erikoinen tilastoharha, kun kauppamäärät kasvavat ja hinnat laskevat samaan aikaan. Suomen Yrittäjien pääekonomisti Juhana Brotherus on antanut Kauppalehden Talousaamussa arvionsa eriskummallisesta tilanteesta.
Brotheruksen mukaan tilanteelle on kaksi selitystä.
Ensinnäkin, asuntomarkkinoiden pitkän heikon jakson vuoksi myymättömiä asuntoja on tarjolla poikkeuksellisen paljon. Hinnat taas kääntyvät Brotheruksen mukaan nousuun vasta silloin, kun ostajat joutuvat hieman kilpailemaan kohteista.
– Me emme ole vielä siinä tilanteessa. Sulattelussa menee hetki, Brotherus toteaa Kauppalehdelle.
Toisekseen, pitkän heikon jakson aikana asuntokauppoja tehtiin korkealaatuisista kohteista. Kun ostajien on ollut mahdollista valita laadukkaan ja vähemmän laadukkaan kohteen välillä, on vaaka kääntynyt helposti ensin mainittuun.
Ostajat ovat siis karttaneet esimerkiksi kohteita, joissa on luvassa remontteja tai joiden mikrosijainti on huono.
– Kaikista tällaisista pienistä tekijöistä. Mutta jos on asuntokaupoilla ollut, niin tietää, että nämähän ovat isoja tekijöitä, Brotherus listaa.
Nyt kuitenkin kauppaa käydään myös tällaisista huonommista kohteista, joissa neliöhinnat ovat matalammat. Se taas näkyy asuntomarkkinatilastoissa siten, että hinnat eivät olekaan enää niin nousujohteisia.
Tiivistettynä, kun markkinoilla on enemmän B-luokan kohteita, vaikuttaa se koko asuntomarkkinaan.
Brotherus arvelee, että poikkeuksellinen tilanne asuntomarkkinoilla jatkunee vielä pitkälle ensi vuoteen.
Tilastoharha sekoittaa monen osaavankin asuntomarkkina-analyysejä. Pienin askelin parempaan.
