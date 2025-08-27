Jos haluamme veroeuroja, verotusta kannattaa ekonomistin mukaan keventää reilusti

Tuore tutkimustieto osoittaa, että marginaaliverojen eli rajaverojen lasku lisää työntekoa aiemmin tiedettyä enemmän.

Tutkimuksiin viittaavat niin Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) toimitusjohtaja Aki Kangasharju kuin Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtaja Sami Pakarinen viestipalvelu X:ssä.

Kangasharju viittaa Reetta Varjonen-Olluksen tutkimukseen, jossa havaitaan, että marginaaliverojen lasku lisää työntekoa yli kaksi kertaa voimakkaammin kuin on tähän saakka perinteisesti väitetty.

Marginaaliveroprosentti kertoo paljonko verot nousevat, kun tulot kasvavat. Jos marginaalivero on 50 prosenttia, se tarkoittaa, että sadan euron palkankorotuksesta jää käteen 50 euroa.

Hallitus päätti kevään kehysriihessä ylimpien marginaaliverojen laskemisesta noin 59 prosentista 52 prosenttiin ensi vuonna. Sekä ekonomistien että valtiovarainministeriön mukaan uudistuksen itserahoittavuusaste on tutkimuskirjallisuuden perusteella erinomainen: toisin sanoen verotuottojen määrän odotetaan pysyvän käytännössä samana verokannan laskusta huolimatta pitkällä aikavälillä.

– Viesti budjettivääntöön ja tuleville hallituksille: Lisääntyvä näyttö suomalaisella aineistolla osoittaa, että palkkojen marginaaliveron laskulla luultua paljon parempi vaikutus talouteen, Kangasharju kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

EK:n Sami Pakarinen viittaa X:ssä helmikuussa julkaistuun Etla-raporttiin, jossa päädytään myös johtopäätökseen, että korkeimpien rajaveroasteiden alentaminen kasvattaisi verotuloja.

– [T]utkimustieto solidaarisuusveroon liittyen löytää verotettavan tulon joustoksi 0,5. Verotuotot maksimoiva rajaveroaste olisi näin ollen varsin lähellä 40 %. Toisin sanoen, jos haluamme enemmän veroeuroja, verotusta kannattaa keventää vielä reilusti, Pakarinen huomauttaa.

