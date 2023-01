Ekonomisti ihmettelee puhetta tuloeroista: Suomen ongelmat ovat aivan toisaalla

EK:n johtaja, ekonomisti Sami Pakarinen kummastelee meillä käytävää keskustelua tuloeroista.

– Hämmentävän paljon meillä Suomessa puhutaan tuloeroista, vaikka ongelmat aivan toisaalla kuten kasvun ja työllisyyden puutteessa, Pakarinen tviittaa.

Hän viittaa tästä löytyvään Helsingin Sanomien juttuun. Labore-tutkimuslaitoksen ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkija Toni Juuti arvioi siinä, ettei tutkimus tue tuloerojen oikeuttamista talouskasvulla eikä myöskään tuloerojen kaventamistakaan.

Sami Pakarinen toteaa, että juttua lukiessa tuli mieleen huomioita ja kysymyksiä, jotka tukisivat tuloerojen kasvattamista nimenomaan Suomessa.

Ekonomisti listaa mielestään olennaisia seikkoja.

– Suomi on jo yksi maailman pienimpien tuloerojen maa. Kotitalouksilla vähän varallisuutta verrattuna verrokkimaihin. Kannustavuus vähäinen verrattuna verrokkimaihin. Pääomien puute todettu yleiseksi kasvun jarruksi tämänkin päivän Suomessa, Pakarinen aloittaa.

Hän muistuttaa, että Suomessa on myös maailman korkein luottamus kanssaihmisiin.

– Mikä Nokian nousun vaikutus, olisiko muka ollut parempi ilman? Julkista taloutta vahvistavia työllisyystoimia tarvitaan lisää. Onko törkeästi enemmän, jos lääkäri tienaa n. 2000€/kk enemmän käteen kuin sairaanhoitaja?, Pakarinen jatkaa.

HS:n jutussa käytettiin esimerkkinä sairaanhoitajan ja lääkärin mediaanipalkkojen eroa. Se on bruttona noin 52 000 euroa vuodessa, mutta verotuksen jyrkkä progressio kaventaa eron 25 000 euroon.

Suomi tasaa tuloja eniten maailmassa

Sami Pakarinen viittaa lisäksi tästä löytyvään EK:n esitykseen. Siinä kysytään, onko Suomi ”eriarvoinen vai köyhä”, ja verrataan keskeisiä talouden lukuja muihin Pohjoismaihin. Ekonomisti huomauttaa, etteivät kaikki tiedot perustu aivan viimeisimpiin lukuihin. Hänen mukaansa vertailu antaa silti hyvän yleiskuvan tilanteesta.

Suomessa on vertailun lukujen mukaan muihin pohjoismaihin verrattuna muun muassa matalin bruttokansantuote ja matalin keskimääräinen varallisuus asukasta kohden. Työllisyysaste on myös matalin ja rakenteellinen työttömyysaste korkein. Köyhyysriski on myös vertailujoukon matalin.

Keskuskauppakamarin tuoreen selvityksen mukaan Suomi myös tasaa tuloja politiikkatoimilla enemmän kuin mikään muu maa maailmassa. Ero seuraavina tuleviin Irlantiin, Ranskaan ja Belgiaan on vain kasvanut vuoden 2017 luvuista.

– Erikoista suomalaisessa keskustelussa on se, että yhdessä maailman tasaisimman tulonjaon ja parhaan sosiaalisen liikkuvuuden maassa puhutaan kuin meillä olisi ongelma nimenomaan liian pienessä tulontasauksessa ja eriarvoisuudessa, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi päivitteli Verkkouutisten blogissaan.

Hän kysyi, ovatko näin pienet tuloerot pikemminkin merkki siitä, että kannustimet pikemminkin merkki siitä, että meillä on jo liian matalat kannustimet ihmisille ja yrityksille kehittää itseään, olla ahkera, ottaa riskiä ja kasvaa.

– Sellainen tilanne nimittäin johtaa pienempään kokonaishyvinvointiin ja myös heikompaan pienituloisten asemaan. Selvityksen perusteella Suomella on suuri riski tähän, Romakkaniemi totesi.

LUE MYÖS:

Suomessa tasataan tuloja eniten maailmassa – ero muihin on vain kasvanut



Suomi on jo yksi maailman pienimpien tuloerojen maa. Kotitalouksilla vähän varallisuutta verrattuna verrokkimaihin. Kannustavuus vähäinen verrattuna verrokkimaihin. Pääomien puute todettu yleiseksi kasvun jarruksi tämänkin päivän Suomessa. 2/X — Sami Pakarinen (@SaPakarinen) January 26, 2023