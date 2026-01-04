Ekonomisti HS:lle: Näin eläkkeet muuttuvat

Työeläkevakuutusmaksut muuttuvat tänä vuonna. Muutos johtuu koronavuosina sovitun 53–62-vuotiaiden TYEL-maksun korotusosan poistumisesta. Jatkossa työeläkkeiden maksuosuudet ovat samat kaikille ikäryhmille. Helsingin Sanomat kysyi Veronmaksajien keskusliiton ekonomisti Janne Kalluiselta, miten muutos käytännössä vaikuttaa.

Tämän vuoden alusta alkaen TYEL-maksu on kaikille 7,30 prosenttia bruttopalkasta. Vielä viime vuonna 17–52- ja 63–67-vuotiaiden maksu on ollut 7,15 prosenttia palkasta. Verotus siis kiristyy näiltä osin suurimmalta osalta ikäluokista. 53–62-vuotiaiden maksuprosentti oli viime vuoden loppuun saakka 8,65 prosenttia, joten heidän verotuksensa kevenee.

Kalluisen mukaan voittajiksi uudistuksessa jäävät 53–62-vuotiaat. Heillä kevennys veroissa on tuntuvampi.

– Käteen voi jäädä vuodessa satojakin euroa enemmän, hän kertoo.

Kallinen muistuttaa, että vaikka suurimmalla osalla työntekijöistä maksuprosentti tulee nousemaan, ei vaikutus tule olemaan kuin muutamia kymmeniä euroja vuodessa.

– Erona on kuitenkin se, että vaikka maksuosuus nousee, eläkettä ei kartu enemmän, hän toteaa.