Ekonomisti hämillään: Hallitus julkaisi vanhan tilannekuvan taloudesta

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen ihmettelee Twitterissä sitä, että hallituksen päivitetyssä kestävyystiekartassa on julkaistu vanhentunut talouden tilannekuva.

– Valtiontalouden tarkastusvirasto peräänkuulutti 3.6.2022 hallitusta päivittämään kestävyystiekartan vastaamaan Venäjän hyökkäyksen jälkeistä talouskuvaa. Vasta 24.10.2022 julkaistiin päivitys, jossa tilannekuva marras-joulukuulta 2021. Eli ennen Venäjän hyökkäyssotaa, Pakarinen tviittaa.

Lisäksi ekonomisti kiinnittää huomion osioon, jossa käsitellään julkisen talouden vahvistamista.

– Toiseksi, kestävyystiekartan sivulla 87 todetaan julkista taloutta vahvistaen toimien suuruusluokan olleen kevään 2021 kehysriihessä 3,5-5,5 miljardia euroa. Nyt syksyllä 2022 päivitetty arvio on 2 miljardia. Sama summa, mikä pelkillä työllisyystoimilla piti alunperin saada, hän tviittaa.

– Kun julkinen talous on selvästi heikommassa hapessa kuin keväällä 2021, on mielenkiintoista, miksi toimenpiteiden vaikutus on ylipäänsä laskenut noin paljon. Vahvistavia toimiahan pitäisi olla nyt syksyllä 2022 enemmän kuin keväällä 2021.

Pakarinen kummeksuu hallituksen toimintaa.

– Vanha tilannekuva ja löysentyneet tavoitteet hämmentävät, koska viime aikoina on kuultu hallituksen taholtakin huolta Suomen velkaantumisesta. Tämä huoli ei vain näytä välittyvän lainkaan päivitetyn kestävyystiekartan perusteella.