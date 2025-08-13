Verkkouutiset

Eläkkeet ovat pysyneet toistaiseksi suorien leikkausten ulkopuolella., LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Ekonomisti: Eläkkeitä leikkaamalla voisi laskea työeläkemaksuja

  • Julkaistu 13.08.2025 | 11:07
  • Päivitetty 13.08.2025 | 11:07
  • Eläke, Talous
Professorin mukaan alv-kantojen korotukset eivät heikennä eläkeläisten ostovoimaa.
Keskustelu julkisen talouden leikkauksista käy kuumana. Eläkkeet ovat pysyneet toistaiseksi suorien leikkausten ulkopuolella, eikä eläkkeitä mainita valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) viime viikolla ehdottamassa miljardin euron leikkauslistassa.

Makrotaloustieteen professori Niku Määttänen kommentoi viestipalvelu X:ssä julkista keskustelua siitä, ovatko eläkkeiden leikkausehdotukset populismia.

Ekonomisti Määttäsen mukaan eläkkeiden leikkaaminen mahdollistaisi työeläkemaksun laskemisen. Matalampi maksu puolestaan kasvattaisi muilta kuin eläkeläisiltä saatavia verotuloja muun muassa siksi, että työeläkemaksut vähennetään tuloista ennen valtiolle menevien verojen maksua.

– Ennen kaikkea työeläkemaksun lasku mahdollistaisi esim. valtion tuloveron kiristämisen ilman että palkansaajien käteen jäävä tulo laskee. Ei ole järin vaikeata käyttää eläkesäästöt täysimääräisesti valtion talouden vahvistamiseen, Määttänen kirjoittaa X:ssä.

Määttäsen mukaan maksussa olevat eläkkeet on indeksoinnin myötä suojattu lähes kokonaan kuluttajahintojen nousua vastaan. Arvonlisäverokantojen tai valmisteverojen korotukset eivät siis eläkeläisten ostovoimaa juuri heikennä.

– Todettakoon vielä, että erilaisia eläke-etuuksia rahoitetaan eri tavoin. Esim. tutkinnoista kertyvä eläke rahoitetaan ihan suoraan valtion pussista, professori kirjoittaa X:ssä.

