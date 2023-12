EK:n mukaan lakosta koituu jopa 130 miljoonan euron vahingot

– Ne aiheuttavat EK:n laskelmien mukaan 130 miljoonan euron vahingot. Jatkuessaan lakot vaarantavat Suomessa toimivien yritysten tilanteen ja useat työpaikat ovat vaarassa. Laskun ay-liittojen toiminnasta joutuvat maksamaan tavalliset palkansaajat, kirjoittaa Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtaja Ilkka Oksala blogissaan.

Hän toteaa, että Suomessa järjestettiin huhtikuussa vaalit ja kesällä vaalit voittaneiden puolueiden toimesta muodostettiin hallitus ja kahden kuukauden ajan puolueet neuvottelivat hallitusohjelmasta Säätytalolla. Sen jälkeen eduskunnan enemmistö hyväksyi hallitusohjelman, jota nyt toteutetaan.

Oksala kirjoittaa, että hallitusohjelmaneuvotteluissa kuultiin lukuisia eri tahoja muun muassa työntekijä- ja työnantajajärjestöjä.

– Järjestöjen hallitusneuvottelijoille toimittama materiaali on alusta saakka ollut julkista. Vaaleissa kansalta luottamuksen saaneet puolueet päättävät, eivät etujärjestöt. Meitä kuullaan, mutta me emme päätä.

Oksala toteaa, että ay-liitoilla on tietenkin täysi oikeus olla eri mieltä hallitusohjelman työelämäkirjauksista.

– Se kuuluu mielipiteenvapauteen. Sen sijaan jatkuva ja voimistuva poliittinen lakkoilu enemmistöhallituksen hallitusohjelmaa vastaan kertoo jostain muusta. Kertooko se parlamentaarisen demokratian kunnioituksen puutteesta, Oksala kysyy?

– Kun viime vaalikaudella edellinen hallitus toteutti elinkeinoelämän kannalta negatiivisia uudistuksia, vastustimme, mutta emme pysäyttäneet emmekä edes uhanneet pysäyttää Suomea. Kunnioitimme vaalitulosta, koska arvostamme parlamentarismia, hän jatkaa.

Oksalan mielestä nyt ei ole aikaa enää jättää päättämättä. Työrauhaa on vahvistettava. Yritystoiminnan edellytyksiä on parannettava joustoilla. Työvoiman tarjontaa on lisättävä kannustinloukkuja purkamalla.