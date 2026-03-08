EK-johtaja: Mahdollisuus siirtää perhevapaita toiselle vanhemmalle pitää poistaa

Mahdollisuus siirtää perhevapaita toiselle vanhemmalle pitää poistaa, vaatii Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työelämäjohtaja Ilkka Oksala sunnuntaina julkaistussa blogikirjoituksessa.
Oksalan mukaan on selvää, että perhevapaiden ja hoitovastuun jakautuminen epätasa-arvoisesti on heikentänyt naisten työmarkkina-asemaa.
– Mitä tasaisemmin perhevapaat jakautuvat, sitä parempi tulee naisten työmarkkina-asema olemaan, Oksala linjaa.
Poliittisen yhteisymmärryksen aikaansaaminen perhevapaista on ollut kuitenkin hankalaa.
Oksala muistuttaa, että EK halusi jakaa perhevapaat tasan isien ja äitien kesken jo yhdeksän vuotta sitten. Samalla EK tavoitteli kotihoidon tuen enimmäiskeston puolittamista.
Vaalikaudella 2015–19 uudistus ei kuitenkaan edennyt. Seuraavalla 2019–23 vaalikaudella uudistusta taas rajoitti hallitusohjelman tiukempi kirjaus. Lopulta uudistus saatiin toteutettua sosiaali- ja terveysministeriön kolmikantatyöryhmässä, vaikka hallitusohjelmakirjaus olikin rohkeat uudistukset kieltävä.
– Työryhmää johtanut STM:n virkamies esitti perhevapaiden jakamista tasan lapsen isän ja äidin kesken. Hallitusohjelmakirjaus hoidettiin mahdollistamalla oikeus siirtää osa omista vapaista toiselle vanhemmalle, Oksala muistelee.
– Ratkaisu oli luova ja lopputulos hyvä olosuhteisiin nähden.
Nykyisen lain mukaan kumpikin vanhempi saa vanhempainrahaa 160 arkipäivän ajan, yhteensä siis 320 arkipäivää. Vanhempi voi luovuttaa enintään 97 arkipäivää toiselle vanhemmalle. Jos toinen vanhemmista luovuttaa maksimimäärän päiviä toiselle, voi toinen vanhemmista olla vanhempainvapaalla 223 päivää ja toinen 97 päivää.
Käytännössä tämä mahdollisuus siirtää vapaita on Oksalan mukaan toteutunut siten, että isät siirtävät vapaitaan äideille.
– Tätä mahdollisuutta valtaosa isistä onkin käyttänyt, Oksala sanoo.
EK-pomon mielestä perhevapaauudistus oli askel oikeaan suuntaan. Esimerkiksi isät käyttävät perhevapaita nykyään enemmän kuin aiemmin. Ensi vaalikaudella olisi kuitenkin syytä ottaa seuraava askel kohti tasa-arvoa.
Oksala ehdottaakin, että tosiasiallisesti epätasa-arvoa aiheuttava oikeus siirtää omia perhevapaitaan pitää poistaa. Samalla hän puuttuisi kotihoidon tukeen, jota hän kutsuu naisia työelämästä syrjäyttäväksi.
– Toivottavasti seuraavalla hallituksella riittää rohkeutta uudistuksiin, Oksala päättää.