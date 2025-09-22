Kolmen venäläisen MiG-31-hävittäjän Viroon kohdistama ilmatilaloukkaus loukkasi Viron parlamentin puolustusvaliokunnan puheenjohtajan, kansanedustaja Kalev Stoicescun mukaan maan itsenäisyyttä ja vapautta keskeisesti määrittävää suvereniteettia.

– Tällaiset Viron ja sen naapurimaiden ilmatilan loukkaukset osoittavat, että Venäjä ei pidä naapurimaidensa suvereniteettia yhtään minään. Eilen Puola, tänään Viro – kenen vuoro huomenna? Puhun Itämeren kontekstissa. Ukrainaa ei ole tarpeen tässä yhteydessä mainita, Stoicescu kirjoittaa Facebook-päivityksessään.

Ennen poliittista uraansa Stoicescu on toiminut muun muassa Viron suurlähettiläänä Yhdysvalloissa ja Etyjissä sekä tutkijana Tallinnan kansainvälisessä puolustus- ja turvallisuustutkimuskeskus ICDS:ssä.

Kyse oli hänen mukaansa erittäin vakavasta teosta, jota vakavampi voisi enää olla vain suoranainen aseellinen hyökkäys.

– Sillä ei ole merkitystä, oliko se tahallinen vai ei. Loukkaus on loukkaus. Lentokoneella voi toki olla navigointiongelmia, mutta tässä tapauksessa loukkauksen tahallisuus on varsin selvä. Se kuuluu samaan kategoriaan kuin Itämeren alittavien kaapelien ja kaasuputkien tuhoaminen, mutta tällä kertaa sama pitkään jatkunut ”juttu” toteutettiin sotilaallisin keinoin Viron ilmatilassa, hän sanoo.

– Hyökkääjän motiivit ovat ilmeiset. Ne ovat samat kuin Puolaan kohdistuneessa droonihyökkäyksessä, enkä toista niitä tässä. Venäjä yrittää myös todistaa, että Nato ja Euroopan unioni eivät ole Itämeren alueen herroja, vaan vanha todellisuus pätee – venäläiset lentävät Itämerellä mielensä mukaan, hän toteaa.

Kreml pyrkii hänen mukaansa myös ruokkimaan hermostuneisuutta ja ahdistuneisuutta – missä sen on jossain määrin onnistunut – sekä kyseenalaistamaan Viron ja sen liittolaisten puolustuskyvyn. Tosiasiassa venäläiskoneita vastaan Viron Ämarin lentotukikohdasta lähetetyt Italian ilmavoimien hävittäjät toteuttivat tehtävänsä täysin ammattimaisesti ja ohjeistuksensa mukaisesti, kuten myös Suomen ilmavoimat, Stoicescu painottaa.

– Olisiko Venäjän Mig-31 ollut mahdollista ampua alas? Kyllä, se olisi ollut mahdollista äärimmäisissä olosuhteissa. Miksi sitä ei tehty? Koska ei ollut niin äärimmäistä tarvetta tai uhkaa, hän sanoo.

Tilanne muistutti hänen mielestään elokuuta 2008, jolloin Venäjä lähetti raskaasti aseistettuja ”rauhanturvaajia” Georgialle kuuluvaan Etelä-Ossetiaan. Vaikka operaation ilmiselvä tarkoitus oli hyökätä Georgiaan, Georgia ampui ensimmäisen laukauksen, ja Kreml käytti sitä verukkeena täysimittaisten sotatoimien aloittamiselle.

– Meidän on pidettävä pää kylmänä ja jatkettava puolustuksemme vahvistamista. Ehkä Ämariin olisi sijoitettava lisää koneita tai sieltä käsin toimivan Baltian ilmapuolustusoperaation mandaattia olisi laajennettava. Viro on saamassa hankkimamme keskipitkän kantaman ilmapuolustusjärjestelmät. On mahdollista ja mielestäni välttämätöntä vastata Venäjälle – yhdessä liittolaistemme kanssa – epäsymmetrisin toimin, jotka kohdistuvat esimerkiksi kaasun ja öljyn vientiin. — Vastauksen on tuotettava haittaa Venäjälle. Jokaiseen provokaatioon on vastattava Venäjää vahingoittavalla tavalla – muuta vaihtoehtoa ei ole, Stoicescu kiteyttää.