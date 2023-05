“Ei taloudellisesti niin kannattavaa” – KL: Lääkärit erikoistuvat aiempaa vähemmän

Nuoret lääkärit eivät enää erikoistu yhtä usein kuin ennen. Syitä pitkäaikaiselle trendille on monia. Yksi on taloudellinen. Asiasta kertoo Kauppalehti.

Sosiaali- ja terveysministeriön raportin mukaan vuonna 2035 erikoislääkärien tarve on noin 16 200 erikoislääkäriä, mikä on 128 prosenttia nykymäärään nähden. Nyt kuitenkin näyttää pahasti siltä, ettei tuohon lukuun päästä.

– Koko meidän palvelujärjestelmämme tukipilari on se, että meillä on kokeneita spesialisteja. Jotta myös tutkimus ja hoito kehittyisivät ja kouluttaminen on mahdollista, erikoislääkäreitä tarvitaan, Nuorten lääkärien yhdistyksen (NLY) puheenjohtaja Riku Metsälä toteaa KL:lle.

Samaan aikaan lääkäreitä yleisesti valmistuu enemmän kuin ennen. Tämän lisäksi ulkomailta saapuu Suomeen yhä suurempiä määriä lääkäreitä. Tästä huolimatta erikoislääkäreitä on liian vähän.

Mitään yksittäistä selvää syytä laskutrendille ei ole. NLY:n tekemän kyselyn mukaan taustalla vaikuttavia asioita on kuitenkin useita. Negatiivisesti erikoistumaan hakeutumiseen vaikuttivat erityisesti epävarmuus erikoisalasta, matalampi palkkataso, erikoistumisen rajoittavat vaikutukset vapaa-aikaan ja muutto toiselle paikkakunnalle.

– Erikoistumisuudistus ja sen vaikutukset on puhututtanut paljon. Esihenkilöiltä ja kokeneilta kollegoilta on tullut ajatus siitä, että nimenomaan erikoistumisuudistus on hankaloittanut hakemista. Toisaalta tekemämme kyselytutkimuksen mukaan erikoistumisuudistus on vain yksi osa kokonaisuutta, Metsälä kertoo.

Yksi toistuvasti esiin nouseva asia on palkkataso. Monet mahdollista erikoistumista pohtivat lääkärit kokevat, etteivät taloudelliset kannustimet ole riittäviä.

– Julkiselle puolelle on tulossa historialliset palkankorotukset ja on tärkeää, etteivät erikoistuvat lääkärit jäisi siitä palkkakehityksestä sivuun. Erikoistuminen ei ole tällä hetkellä taloudellisesti niin kannattavaa. Toivon, että julkinen toimija heräisi työolosuhteiden suhteen siihen, että meiltä loppuvat erikoislääkärit, jollei asioille tehdä jotain.