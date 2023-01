”Ei onnistu ’arvovaalit’ – suunnan on muututtava” 

Kokoomuksen kansanedustajan Sinuhe Wallinheimon mukaan SDP:n puheenjohtaja pääministeri Sanna Marin (sd.) yrittää tehdä eduskuntavaaleista arvovaalit.

– Havainto Ilta-Sanomien vaalitentistä. Kun talous on ajettu historialliseen kriisiin ja julkista velkaa on kertynyt yli 40 miljardia tällä kaudella, niin pääministeri yrittää tehdä näistä epätoivoisesti ”arvovaalit”, SInuhe Wallinheimo kirjoittaa.

– Ei onnistu. Suunnan on muututtava kokoomuksen johdolla.

Sanna Marin totesi tiistaina Ilta-Sanomien vaalitentissä, että SDP ei lähde samaan hallitukseen PS:n kanssa.

