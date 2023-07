”Ei ole mieltä siinä, että asetamme ruotsalaisia kovempia vaatimuksia rakennuksillemme”

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz (r.) kritisoi Loviisan Asuntomessuilla pitämässään puheessa puurakentamiseen kohdistuvaa tiukkaa sääntelyä.

Adlercreutz painottaa, että puurakentaminen ei saisi olla Suomessa vaikeampaa kuin Ruotsissa ja muistuttaa, että suomalainen puu palaa yhtä hyvin tai huonosti molemmissa maissa. Tärkeintä on, että rakentaminen on kestävää ja kiertotaloutta tukevaa, jotta esimerkiksi toimistotalo voidaan helposti uudistaa asuintaloksi tarpeiden muuttuessa.

– Ei ole mieltä olettaa, että suomalainen puutalo olisi tulenarempi tällä puolen Pohjanlahtea. Ei ole mieltä siinä, että tässä suhteessa asetamme ruotsalaisia kovempia vaatimuksia rakennuksillemme, Adlercreutz huomauttaa.

Ministeri pitää puurakentamisen etuna sitä, että kilogramma puuta toimii varastona melkein kahdelle kilolle hiilidioksidia. Adlercreutzin mielestä onkin tärkeää välttää keinotekoista vastakkainasettelua eri materiaalien välillä, vaan luoda aidosti neutraalit markkinat rakennusmateriaaleille.

– Kun metsästä otetaan puuta, se on hyvä käyttää pitkäikäisiin tuotteisiin. Koti, hyvin rakennettuna, on juuri sellainen, Adlercreutz sanoo.

Hän toivookin, että rakentamisen ympäristövaikutusten arvioinnissa painotettaisiin enemmän oikeita asioita esimerkiksi teoreettisten energiatehokkuuksien sijaan. Hänen mukaansa tällaisia ovat esimerkiksi energian käyttö, käytön ajoitus, miten rakennus on rakennettu, mistä se on rakennettu, miten pitkäikäinen se on ja miten rakennusmateriaalit ja rakennus ovat käytettävissä uudelleen.

– Kun mittaamme oikeita asioita, rakennamme oikein, Adlercreutz linjaa.