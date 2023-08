”Ei kukaan lähde sotaan Vladimir Putinin vuoksi”

Radio Free Europen mukaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan tuntuu pahoin maan etäisillä teollisuus- ja kaivosalueilla, kuten hiilikaivoksistaan tunnetulla Kemerovon alueella. Niillä taloudelliset mahdollisuudet ovat harvassa ja se on ajanut ihmisiä sotaan pakkovärväysten lisäksi myös vapaaehtoisena.

Neuvostoliiton Afganistanin-hyökkäykseen osallistunut eläköitynyt kaivostyöläinen Prokopjevskista kertoo RFE:n haastattelussa, että hän alkoi juopottelemaan palattuaan aikanaan sodasta. Hän kertoo huomanneensa saman Ukrainasta palanneissa.

– Se, mitä nyt tapahtuu Ukrainassa… oligarkit vain lihovat entisestään. Tämä on täysin sama, kuin mitä Afganistanin kanssa tapahtui. Ja minkä takia? Mikä tämän pointti on? Ei se ole selvää, hän tilittää.

– Kuulin täällä, että 50 000 on jo palannut Ukrainasta vammautuneina. Miksi he oikein lähtivät? Rahan takia, enimmäkseen. Kyllä te ymmärrätte, ettei kukaan lähtenyt sotaan (Josif) Stalinin puolesta, eikä kukaan lähde sotaan (Vladimir) Putinin puolesta, mies jatkaa.

Kaupungin kaivosoppilaitoksen seinälle laitetaan kyltti jokaisen sodassa kaatuneen entisen oppilaan kunniaksi. Sosiaalisessa mediassa kylttejä ja niiden suurta määrää on kutsuttu pelottaviksi.

– Pian seinät loppuvat kesken, eräs käyttäjä kommentoi kylttien lukumäärää.

– Meitä putoaa täältä kuin kärpäsiä. Osa kuolee kaivoksissa, osa sodassa, 55-vuotias kaupungin asukas tiivistää RFE:lle.

– Se, mitä Ukrainassa tapahtuu, on valtava tragedia, mitä muuta voin sanoa? Epäilen, että Mariupoliin tai muille [Venäjän miehittämille] alueille rakennettavat talot eivät ole laadukkaita. Todennäköisesti kaikki on varastettu, kaikki tämä infrastruktuuri odottaa samaa kohtaloa kuin rakennukset olympialaisten jälkeen, kun asfalttitiet huuhtoutuivat pois sateiden jälkeen. Kaikki on tehty vain ulkonäön vuoksi, kolmas asukas sanoo viitaten vuoden Sotshin vuoden 2014 olympialaisten rakennusten laatuun.