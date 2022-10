Ei koulutusta, aseet ruosteessa – ”ei näin voi mennä taisteluun”

Mobilisoitujen venäläisten asevelvollisten sotilaiden tyytymättömyys on noussut esiin jälleen uudella videolla. Itä-Ukrainassa tehdystä videosta on kertonut Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen Twitterissä. Aiemmin tyytymättömyyttä on osoitettu muun muassa majoittumisesta käsin kaivetuissa maakuopissa.

Moskovasta peräisin olevan Tamanin divisioonan 15. moottoroidun kiväärikomppanian sotilaiden mukaan heidän tuloonsa varuskuntaan ei oltu varauduttu lainkaan. Majoitus tapahtui teltoissa, ulkona varastoidut aseet olivat ruostuneet pahasti, eikä heille ole annettu minkäänlaista koulutusta. Mahdollinen aiempi sotilastehtävissä erikoistuminen on myöskin unohdettu ja sotilaita sijoitetaan eri tehtäviin sattumanvaraisesti. Heille ei myöskään ole jaettu kypäriä tai sirpaleliivejä, joiden oli tarkoitus tulla Moskovan viranomaisilta.

– Ei näin voi mennä taisteluun, yksi sotilaista luonnehtii.

Osa mobilisoiduista sotilaista on myös niin huonossa fyysisessä kunnossa, etteivät he pysty kantamaan normaalia 20-25 kiloa painavaa varustemäärää tai toimimaan taistelukentällä. Mitään fyysisiä harjoitteita asian korjaamiseksi ei myöskään ole armeijan puolesta tehty.

– En usko että kaikki pystyvät juoksemaan varusteiden kanssa, sotilaiden joukosta arvioidaan.

Suuruusluokaltaan 4000-4800 dollarin luvattuja palkkoja ei myöskään ole maksettu ja Venäjän armeija on siirtynyt niiden osalta käteisestä korttimaksuihin. Tämä on tuonut monenlaisia haasteita, sillä moni on veloissa koska on joutunut ostamaan oman uniformunsa ja varusteensa. Miesten on myös täytynyt ostaa oma ruokansa paikallisilta. Käteisautomaatteja tai pankkeja ei ole lähimaillakaan, eikä korteilla tee kenttäolosuhteissa mitään.

– Meille ei ole annettu ruokaa kahteen päivään. Ei vettä, ei mitään.

Sotilaiden mukaan upseerit eivät kerro heille asioita ja valehtelevat siitä mitä on meneillään. Tämä on herättänyt kasvavaa epäilystä ylempiä viranomaisia ja komentajia kohtaan.

– He sanovat yhden valheen, mutta todellisuudessa jotain muuta tapahtuu.

