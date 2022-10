Reserviläiset hylättiin Ukrainaan: Asumme maakuopissa

Venäjän Krasnodarista mobilisoidut asevelvolliset kritisoivat Ukrainassa tallennetulla videolla kovin sanoin Venäjän puolustusministeriötä ja viranomaisia. Videosta on kertonut Brittiläinen historioitsija ja kirjailija Chris Owen Twitterissä.

Venäläissotilaat valittavat, kuinka heidät on ”heitetty ulos kuin koirat” Ukrainan pelloille. He eivät tiedä olinpaikkaansa, eikä heille ole annettuja käskyjä, radiota, ampumatarvikkeita tai lääkkeitä. He kertovat asuvansa paljain käsin kaivetuissa maakuopissa, koska heillä ei ole lapioita.

– Meitä valmisteltiin kuukauden ajan jotain varten. Ei ole selvää, mitä varten. Meitä kuljetettiin edestakaisin. Ja nyt olemme jossain Ukrainan pelloilla. Meidät vain heitettiin ulos kuin koirat, miehet kertovat videolla.

Heille annettiin Kalashnikov-rynnäkkökiväärit ja pistimet.

– Me istumme täällä tyhjän panttina. Emme tiedä missä omat tai vihollisen linjat ovat. Meillä ei ole radiota eikä ammuksia, ei yhtään mitään. Mitä tämä tällainen touhu oikein on? Meidän puolustusministeriömme on kyllä hoitanut asiat hyvin, miehet toteavat sarkastisesti.

– Me olemme kaikki sairaita, eikä lääkkeitä ole. Kaksi miestä on jo niin huonossa kunnossa, että he tarvitsevat sairaalahoitoa.

Sotilaiden mukaan yöt ovat erittäin kylmiä, jolloin lämpötila laskee nollaan.

Suuttumuksen kerrotaan kasvavan Venäjällä, kun mobilisoituja asevelvollisia lähetetään Ukrainan taistelukentälle ilman kunnollisia varusteita ja koulutusta. Tämä on herättänyt hämmennystä ja suuttumusta ystävien ja sukulaisten keskuudessa.

1/ Russian mobilised soldiers from Krasnodar complain that they have been "thrown out like dogs" in the fields of Ukraine, with no information, no orders, no radio, no ammunition and no medicine, and live in holes dug out with their bare hands, as they have no shovels. ⬇️

— ChrisO (@ChrisO_wiki) October 21, 2022