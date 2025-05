”Ei kai Helsingin Sanomat tulkitse olevansa Suomen ainoa media?”

Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes ihmettelee Helsingin Sanomien julkaisemassa jutussa esitettyjä näkemyksiä medioiden riippumattomuudesta.

Helsingin Sanomien juttu käsittelee yläkoulun yhteiskuntaopin oppikirjaa, jonka mediakritiikkiä käsittelevässä osuudessa kerrotaan, että mediat eivät yleensä ole riippumattomia. Jutun otsikon mukaan kirja esittää ”kovia väitteitä Suomen mediasta”.

Vasemmistoliiton puheenjohtajana vuosina 1998–2006 toiminut Siimes kuvailee jutun olevan ”oudon historiaton”. Hän muistuttaa, että Suomessa julkaistaan myös muun muassa puoluepoliittisesti sitoutuneita lehtiä.

– Ei kai Helsingin Sanomat sentään tulkitse olevansa Suomen tai maailman ainoa media? Se häivähti mielessä tätä lukiessa. Toivottavasti ajattelemaan ja tulkitsemaan opettavia tekstejä tarjotaan yläastelaisten oppikirjoissa myös jatkossa, Siimes kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Helsingin Sanomien jutussa olevassa oppikirjasta otetussa tekstikatkelmassa lukee, että mediat heijastelevat omistajien, toimittajien ja muiden sisällöntuottajien näkemyksiä.

Katkelman mukaan mediat pyrkivät toisinaan tasapuolisuuteen, mutta joskus tavoitteena on vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin. Myös taloudelliset asiat voivat katkelman mukaan vaikuttaa medioiden sisältöön.

Siimeksen mukaan esimerkiksi Ruotsissa on yleisesti ymmärretty, että myös suurimmilla lehdillä on toisistaan poikkeavia linjoja.

– Ruotsissa jaetaan yleisesti näkemys, että valtakunnan päälehdet ovat keskenään eri suuntiin kallellaan. Tilaan Hesaria ja näen, että sillä on oma kulmansa uutisten ja muidenkin aiheiden valintaan. Ja saa ollakin, hän kirjoittaa.

Ja vielä tästä teemasta. Hesarin juttu asiasta on myös oudon historiaton. Suomessa on ollut ja on edelleen mm. puoluelehtiä. Ja esimerkiksi Ruotsissa ollaan kai ihan ongelmattomasti sitä mieltä, että maan valtalehdillä on oma, toisistaan poikkeava linja. https://t.co/v8fwyjGndV

— Suvi-Anne Siimes (@SuviAnneSiimes) May 2, 2025