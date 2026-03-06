Suomeen ei tule ydinaseita, kokoomuksen kansanedustaja Juha Hänninen muistuttaa.

Petteri Orpon (kok.) hallitus kertoi torstaina esittävänsä lakimuutosta, jonka myötä ydinräjähteiden tuominen Suomeen tai niiden kuljettaminen, toimittaminen tai hallussapito Suomessa olisi jatkossa mahdollista. Ehtona on, että sen pitää liittyä sotilaalliseen puolustamiseen, Naton yhteiseen puolustukseen tai puolustusyhteisöön.

Esitys on herättänyt voimakasta arvostelua etenkin oppositiossa. Esillä on ollut jopa väitteitä, että Suomesta on esityksen myötä tulossa ydinasevaltio. Hänninen kumoaa tällaiset väitteet.

– Suomi ei halua ydinaseiden sijoittamista alueelleen, eikä sellaista ole Natossa suunnitteilla. Suomesta ei myöskään ole tulossa ydinasevaltio, Hänninen korostaa .

Kansanedustaja muistuttaa, että liityimme Natoon ilman poikkeuslausumia.

– Suomi on mukana ilman mitään poikkeamaa. Nyt ei enää noudateta Neuvostoliiton mukaisia kirjauksia.

Hänninen viittaa myös SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin (sd.) lausuntoihin, joiden mukaan SDP vastustaa hallituksen esitystä ydinaserajoitusten purkamisesta.

– Se ei ole totta, että pohjoismaiden pitkä linja ydinasepolitiikassa loppuu, se jatkuu. Olemme samalla linjalla Pohjoismaiden kanssa, hän huomauttaa.

– Silloin kun puolustetaan Suomea, on oltava riittävät keinot, jotka on tarjolla, käytössä, Hänninen painottaa.