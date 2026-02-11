”Ei dramatiikkaa” – valiokuntajohtaja torjuu spekulaatiot muutoksista Natossa

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.) ei pidä dramaattisena muutosta, jossa Yhdysvallat on siirtämässä Naton Norfolkin ja Napolin komentokeskusten komennon eurooppalaisille. Autto torjuu myös tulkinnat siitä, että Yhdysvallat olisi vetäytymässä Natosta.

– Suunnitteluesikunnissa, joista nyt on puhe, tämä muutos ei ole mielestäni millään tavalla dramaattinen, vaan kuvaa hyvin sitä yhteistä ymmärrystä amerikkalaisten ja eurooppalaisten kesken, että eurooppalaisten pitää ottaa suurempaa roolia Euroopan puolustuksen järjestelyissä, Autto kommentoi asiaa Verkkouutisille eduskunnassa.

Autton mukaan on luontevaakin, että kun eurooppalaisten rooli Naton toiminnassa kasvaa, niin se korostuu juuri suunnitteluesikuntien roolissa.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja muistuttaa, että Euroopan joukkojen komentaja eli SACEUR säilyy yhä Yhdysvalloilla.

– Tämäkin osoittaa sen, että transatlanttinen linkki on edelleen vahva.

– Napolin ja Norfolkin esikunnat siirtyvät eurooppalaisten kenraalien johdettaviksi, mutta siis sekä (ilmavoimien) AIRCOM Rammsteinissa että (maavoimien) LANDCOM Izmirissä ovat jatkossakin amerikkalaiskenraalien johdossa ja Yhdysvaltojen vetovastuulle tulee myös (merivoimien) MARCOM Northwoodissa eli siltä osin amerikkalaisten johtovastuu vahvistuu, Autto jatkaa.

Autton mukaan kyse ei ole siis siitä, että Yhdysvallat olisi vetäytymässä Natosta:

– Ei ole, vaan Eurooppa on ottamassa sen roolin, mikä Euroopalle Natossa kuuluu. Eurooppa on ehkä omalla passiivisuudellaan laiminlyönyt sekä itseään että Yhdysvaltoja aiempina vuosikymmeninä suhteessa siihen, minkälainen kumppani me olemme.