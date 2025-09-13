Ehdotus Puolasta: Lännen on lähetettävä drooneja Kaliningradiin

Lännen on uskallettava vastata Venäjän provokaatioihin, sanoo puolalainen turvallisuuspolitiikan kommentaattori Jacek Bartosiak Svenska Dagbladetille Venäjän tuoreiden ilmatilaloukkausten jälkeen. Puoluepoliittisesti sitoutumatonta oikeistolaista Strategy & Future-ajatushautomoa johtava Bartosiak on näkyvä ja kiistelty turvallisuuspolitiikan kommentaattori puolalaisessa mediassa.

Bartosiakin mukaan venäläisdroonien tunkeutuminen Puolaan keskiviikkona oli testi. Tapaus ei tule jäämään viimeiseksi laatuaan, hän ennustaa ruotsalaislehdelle.

– Tämä on vasta alkua. Venäjä yrittää levittää narratiivia siitä, että he voivat tehdä mitä haluavat. Ongelma on se, että länsiliittouma on hajanainen. Yhdysvalloilla ei ole samoja intressejä kuin Puolalla ja Ruotsilla, jotka jakavat saman sodan ja konfliktin uhkakuvan.

Bartosiak toteaa luottavansa maantieteellisistä syistä enemmän Ruotsin kuin Yhdysvaltojen tukeen.

Puolalaisstrategi kehottaa länttä pohtimaan konkreettisia vastauksia Venäjän provokaatioihin. Venäjän varalle on kehiteltävä kohtuullisia rangaistuskeinoja, ja näistä Puolan on keskusteltava Ruotsin, Suomen ja Ukrainan kanssa, Bartosiak ehdottaa.

– Se voisi esimerkiksi tarkoittaa tunnistamattomia drooneja, jotka liikkuisivat Kaliningradin yllä, ja joiden omistajuus voidaan kieltää. Suuntana voisi myös olla heidän sähköverkkonsa. Kaliningrad on kuin saari, sen voi saartaa.

Strategi myöntää, että tämäntyyppiset vastatoimet ovat eskaloivia ja poliittisesti hankalia. Vaihtoehdot ovat hänestä kuitenkin huonompia.