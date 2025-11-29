Verkkouutiset

Taksiliitto on tyytyväinen taksilain muutoksiin. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

”Ehdottoman hyvä juttu” – IS: Kuskeilta tukea taksiuudistukselle

  • Julkaistu 29.11.2025 | 11:32
  • Päivitetty 29.11.2025 | 11:32
  • Taksit
Sovellustaksit eivät ole lämmenneet mittaripakolle.
Ilta-Sanomien haastattelemilta taksikuskeilta löytyy tukea taksilain uudistukselle. Helsinkiläiset kuljettajat kuvailevat kaavailtuja muutoksia ”hyväksi asiaksi” ja ”ehdottoman hyväksi jutuksi”, vaikka monet kuskit eivät lehdelle asiaa halunneet kommentoida.

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti perjantaina hallituksen päässeen sopuun taksilain uudistuksesta. Uudistuksen myötä taksamittarit ja värilliset rekisterikilvet tulevat pakollisiksi kaikkiin takseihin. Myös taksiliikenneluvan ja ajoluvan saamisen ehtoja tiukennetaan. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle tulevana keväänä.

Taksiliitto ilmaisi perjantaina tyytyväisyytensä kaavailtuihin muutoksiin. Mittaripakko on herättänyt arvostelua etenkin sovellustaksien keskuudessa, ja Boltin Suomen maajohtaja Mikael Uusivuori kuvaili Verkkouutisten haastattelussa syyskuussa ehdotusta Bolt-kuljettajille kalliiksi ja tarpeettomaksi investoinniksi. Sovellustakseissa asiakas näkee ja maksaa hinnan etukäteen.

Taksiliiton mukaan mittari ei estä erilaisten alustojen käyttöä taksien tilauksissa tai matkojen maksussa, mutta kerää tiedot kaikilla autolla ajetuista matkoista. Uudistus tasapuolistaa kilpailua ja edistää harmaan talouden torjuntaa, Taksiliitto sanoo tiedotteessaan.

IS:n haastattelema taksikuski Ari ei mittaripakolle kuitenkaan lämpene.

– Täällä on paljon tilausyhtiöitä, joilla on ennalta sovitut hinnat. Heidät olisi voinut vapauttaa siitä koko taksamittarijutusta ja niistä värillisistä rekisterikilvistä, hän sanoo lehdelle.

Uusimmat
