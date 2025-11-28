Verkkouutiset

Takseja Helsingissä. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Taksiuudistus etenee, mittari tulee pakolliseksi

  • Julkaistu 28.11.2025 | 14:19
  • Päivitetty 28.11.2025 | 15:16
  • Taksit
Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle keväällä.
Hallitus on sopinut taksilain uudistuksesta, liikenne- ja viestintäministeriö tiedottaa.

Hallitus päätyi lopulta siihen, että taksamittari tulisi pakolliseksi kaikissa takseissa. Tällä tavoitellaan sitä, että kyydeistä saadaan kerättyä valvontaan tarvittavat tiedot.

Takseihin tulee erillinen värillinen rekisterikilpi. Taksina käytettävä ajoneuvo tulee jatkossa myös rekisteröidä taksiliikenneluvanhaltijan omistukseen tai hallintaan ja liittää rekisterissä taksiliikennelupaan. Luvanhaltijan tiedot asetettaisiin julkisesti saataville rekisteritunnuksen perusteella, jotta myös kuluttajat voisivat tarkastaa taksiliikenneluvan voimassaolon sähköisesti.

Taksiliikenneluvan ja ajoluvan saamisen ehtoja tiukennetaan sekä koulutusta ja kokeiden valvontaa parannetaan. Uusille kuljettajille tulee 21 tunnin koulutus. Jo alalla toimiville tulisi pakollinen 7 tunnin täydennyskoulutus ajoluvan uusimisen yhteydessä. Täydennyskoulutusvaatimus olisi voimassa määräaikaisesti.

Hallituksen mukaan uudistuksen tavoitteena on parantaa taksien luotettavuutta ja turvallisuutta.

Seuraavaksi esitys etenee lainsäädännön arviointineuvoston käsittelyyn, käännökseen ja laintarkastukseen. Tavoitteena on antaa hallituksen esitys eduskunnalle tulevana keväänä.

